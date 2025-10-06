عمان الأهلية توقع مذكرة تعاون مع شركة أوبتيمام بارتنرز – الأردن

وطنا اليوم:وقعت جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان مذكرة تعاون مع شركة أوبتيمام بارتنرز Optimum Partners – الأردن ممثلة بنائب رئيس هيئة المديرين السيد إياد حمودة وذلك بهدف تدريب طلبة كلية تقنية المعلومات وصقل مهاراتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وجرى حفل التوقيع بحضور السيد عامر حمدان رئيس دائرة استقطاب المواهب والشراكات الاستراتيجية في الشركة ، وعميد كلية تقنية المعلومات في الجامعة الأستاذ الدكتور محمد القطاونة.

وأكد رئيس الجامعة أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص لتوسيع آفاق التدريب العملي الميداني أمام طلبتها بما يسهم في تعزيز كفاءاتهم وتجهيزهم لمتطلبات سوق العمل مشيراً إلى أن الاتفاقية تعكس رؤية الجامعة في دمج التعليم الأكاديمي بالجانب التطبيقي والمهني بما يخدم مستقبل الطلبة.

من جانبه أعرب نائب رئيس هيئة المديرين لشركة أوبتيمام بارتنرز عن اعتزاز الشركة بهذا التعاون مؤكداً التزامها بتوفير بيئة تعليمية عملية تتيح للطلبة فرص التطبيق على مشاريع واقعية وتطوير قدراتهم بما يفتح أمامهم آفاقاً واسعة في مجالات التكنولوجيا ويوفر لهم فرصاً تنافسية حقيقية في سوق العمل.

ويشمل التعاون تنفيذ متطلبات التدريب العملي لطلبة كلية تقنية المعلومات داخل مختبرات الجامعة والعمل على تطوير مهاراتهم بما يتماشى مع الأسواق العالمية إضافة إلى تدريب جميع طلبة الجامعة على استخدامات الذكاء الاصطناعي كتقنية أساسية للتأهيل المهني كما سيتم إتاحة الفرصة أمام الطلبة للاندماج في مشاريع واقعية تنفذها الشركة وصولاً إلى توفير فرص عمل حقيقية للطلبة المتميزين من جامعة عمان الأهلية لدى شركة أوبتيمام بارتنرز.