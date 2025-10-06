عمان الأهلية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من دبلوم تأهيل المختص النفسي

وطنا اليوم:برعاية رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، أقامت كلية الآداب والعلوم في الجامعة حفلاً لتخريج الدفعة الأولى من طلبة دبلوم تأهيل المختص النفسي الذي ينظمه مركز جامعة عمان الأهلية للرعاية النفسية.

وأكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان في كلمته خلال الحفل أهمية إعداد كوادر متخصصة في مجال الرعاية النفسية، مبيناً أن إطلاق هذا البرنامج جاء استجابة للحاجة المتزايدة في المجتمع الأردني لوجود مختصين مؤهلين لتقديم خدمات الدعم النفسي بجودة وكفاءة عالية، وبما يسهم في تعزيز قطاع الصحة النفسية ويجسد دور الجامعة في خدمة الوطن والمجتمع

من جانبها رحبت عميدة كلية الآداب والعلوم الأستاذة الدكتورة ليندا الخواجا برئيس الجامعة لتشريفه الحفل، وهنأت الخريجين والخريجات على هذا الإنجاز، مشيرة إلى أن الدبلوم يمثل خطوة ريادية للجامعة في مجال علم النفس السريري، إذ يهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف العلمية والعملية اللازمة للتعامل مع مختلف فئات المجتمع.

كما قدمت الدكتورة هبة فتحي عرضاً تعريفياً بمحاور الدبلوم ومحتواه، وأعربت عن تقديرها لجهود الطلبة والتزامهم، مثمنة دور أعضاء الهيئة التدريسية في إنجاح البرنامج من خلال التدريب والإشراف الأكاديمي.

وشهد الحفل كلمة للسيدة ميس السمهوري مديرة مركز ميس السمهوري للعلاج النفسي، عبّرت فيها عن اعتزازها بانتمائها إلى جامعة عمان الأهلية، مشيرة إلى أن الجامعة كانت محطة أساسية في مسيرتها المهنية، وموجهة شكرها لإدارتها على دعمها وتمكينها في مجال الصحة النفسية.

وفي ختام الحفل سلّم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان الشهادات للخريجين وسط أجواء احتفالية مفعمة بالفخر والاعتزاز، وبحضور عدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وذوي الطلبة.