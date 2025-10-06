بنك القاهرة عمان
جائزة نوبل في الطب تذهب إلى ماري برونكو وفريد ​​رامسديل وشيمون ساكاجوتشي

6 أكتوبر 2025
جائزة نوبل في الطب تذهب إلى ماري برونكو وفريد ​​رامسديل وشيمون ساكاجوتشي

وطنا اليوم:أعلنت جمعية نوبل بمعهد كارولينسكا للعلوم في السويد، الاثنين، منح جائزة نوبل في الطب لعام 2025 إلى ماري برونكو، وفريد ​​رامسديل، وشيمون ساكاجوتشي، تقديرا لأبحاثهم المتعلقة بالتحمل المناعي الطرفي، الذي يمثل التحمل المناعي الذي تصل إليه بعض الخلايا بعد بلوغ مرحلة النضج.
وأرجعت الهيئة المانحة للجائزة، فوز الثلاثة إلى أنهم اكتشفوا كيف يتم التحكم في الجهاز المناعي.
وقالت في بيان: “حصل ماري إي. برونكو وفريد رامسديل وشمعون ساكاجوتشي على جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب لعام 2025 لاكتشافاتهم الرائدة في ما يتعلق بالتسامح المناعي المحيطي الذي يمنع الجهاز المناعي من إلحاق الضرر بالجسم”.
تترقب الأوساط العلمية والثقافية حول العالم شهر أكتوبر من كل عام، حيث يُرفع الستار عن الفائزين بجوائز نوبل، في الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد.
وحصل الثلاثة على جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب لعام 2025 لاكتشافاتهم الأساسية المتعلقة بالتسامح المناعي المحيطي، إذ تمكن الفائزون من تحديد حراس الأمن في الجهاز المناعي، وهي الخلايا التائية التنظيمية، التي تمنع الخلايا المناعية من مهاجمة الأجسام.
وتختار جمعية نوبل بمعهد كارولينسكا في السويد الفائزين بجوائز نوبل للطب، ويحصلون على جائزة قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو 1.17 مليون دولار)، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية مقدمة من ملك السويد.
وجائزة نوبل للطب هي أولى جوائز نوبل التي يعلن عنها سنوياً، وتمنح الجوائز في مجالات العلوم والأدب والسلام، ومن المقرر إعلان الجوائز الخمس المتبقية يومياً حتى الاثنين المقبل.
بدأ منح جوائز نوبل للفائزين في العلوم والأدب والسلام منذ عام 1901 بناء على وصية مخترع الديناميت رجل الأعمال السويدي ألفريد نوبل، وبدأ منحها في مجال الاقتصاد لاحقاً.


