جامعة البترا تحصد المركز الأول والمستوى الذهبي في جائزة الامارات للطاقة للعام 2025

وطنا اليوم:تتويجا للجهود الاستثنائية التي بذلتها وتبذلها جامعة البترا في تحقيق اعلى درجات التميز البيئي، حصدت جامعة البترا المركز الأول والمستوى الذهبي في جائزة الامارات للطاقة للعام 2025. أقيم حفل تسليم الجائزة ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 في دبي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقد قام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي بتسليم الفائزين دروع الجوائز وشهاداتهم في الدورة الخامسة من الجائزة التي أقيمت تحت شعار “تعزيز الحياد الكربوني”. وقد تسلم الجائزة عن جامعة البترا كل من سعادة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس الجامعة والدكتور نضال حسين مساعد مدير وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس ومساعد عميد كلية الهندسة.

تعّد جائزة الإمارات للطاقة منصة دولية تجمع الشركات والمؤسسات والخبراء في قطاع الطاقة لعرض إنجازاتهم في مجالات إدارة الطاقة والحفاظ عليها. كما تسلّط الضوء على أبرز الابتكارات في هذا القطاع وتكرّم الجهات والأفراد الذين أسهموا في تحقيقها. شهدت دورة هذا العام من الجائزة مشاركات 240 من المؤسسات والهيئات 24 دولة منها المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا ومصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وفنلندا ومملكة السويد وإستونيا، وجمهورية كوريا والمملكة المغربية والكويت وفلسطين والجزائر وقطر وسلطنة عُمان واليمن، وأذربيجان وبنغلاديش وسريلانكا وباكستان.