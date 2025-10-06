رئيس الوزراء يتفقد مشروع إعادة تحديث فندق كراون بلازا البترا

وطنا اليوم:تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الإثنين، مشروع إعادة تحديث فندق كراون بلازا – البترا – المتوقف منذ سنوات، وشدد خلال الزيارة بحضور عدد من المسؤولين والوزراء على ضرورة استكمال العمل وتشغيل الفندق مطلع العام المقبل.

وفي أيار من العام 2024، قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه، خلال اجتماع مع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، إن مشروع توسعة وإعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا تجاوزت نسبة إنجازه 90 بالمئة.

مشيرا إلى أن الفندق سيعاد افتتاحه قبل نهاية العام الحالي (2024)، متوقعا أن يوفر 200 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى العديد من فرص العمل غير المباشرة في القطاع السياحي والقطاعات الاخرى.

كما قام رئيس الوزراء بزيارة مدرسة الشوبك الزراعية، ضمن جولة ميدانية تفقدية شملت مناطق الشوبك والبترا ووادي موسى.

واطّلع حسان خلال الزيارة صباح اليوم الإثنين، على واقع التعليم الزراعي والتقني في المنطقة، موجهاً بإنشاء مدرسة مهنية شاملة تضم قسماً زراعياً حديثاً، وفق متطلبات نظام التعليم المهني والتقني (BTEC)، بما يعزز فرص الشباب في التدريب العملي والتأهيل لسوق العمل.

كما تفقد مركز صحي العبدلية في لواء الشوبك، موعزا بإجراء صيانة شاملة له، وتحديث المختبر، وتحسين خدماته المقدمة للمواطنين.

كما تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان مركز البترا الشامل للخدمات النهارية الدامجة وأشاد بمستوى الخدمات التي يقدمها للمستفيدين، ووجه بصيانة المبنى وتأهيل ساحاته وتزويده بالأجهزة والمعدات اللازمة لاستدامة عمله وتوسيع خدماته لاستيعاب ذوي الحاجة من أبناء المنطقة.

وزار دولة الرئيس مصنع ديفون لإنتاج الشوكولاته في منطقة وادي موسى، الذي أنشأه أحد أبناء المنطقة، وأشاد به كنموذج لاستثمار محلي ناجح، ساهم في تشغيل 40 من شباب وشابات المنطقة معظمهم من الإناث، ويصدر منتجاته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال الجولة في المصنع أكد حسّان دعم الحكومة لمثل هذه الاستثمارات والتوسع فيها