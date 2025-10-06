نحو تسريع نمو الشركات الناشئة في الكرك والعقبة: أورنج الأردن وICON تتعاونان لتمكين الرياديين

وطنا اليوم:تواصل أورنج الأردن، وبالتعاون مع ICON، دعم الرياديين في محافظتي الكرك والعقبة، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تسريع النمو للشركات الناشئة، الذي يهدف إلى دعم نمو الشركات وتطوير نماذج أعمالها من خلال مسرّعات الأعمال التابعة لمركز أورنج الرقمي، والتي قدمت خدمات متخصصة تشمل التدريب المتقدم، الإرشاد، التشبيك، والدعم اللوجستي.

ويُنفذ البرنامج ضمن مشروع “ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل” (E4DE). والذي يُنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة(MoDEE) ، وبتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، والاتحاد الأوروبي (EU).

وتأتي هذه المرحلة الجديدة من البرنامج استكمالاً للجهود المبذولة في تمكين الرياديين وتعزيز بيئة الأعمال المحلية، إذ تتيح للمشاركين فرصة فريدة لتطوير مشاريعهم بدعم من خبراء ومتخصصين في ريادة الأعمال.

وفي هذا السياق، عبّرت أورنج الأردن عن إيمانها بأهمية دعم منظومة ريادة الأعمال، حيث تعمل على توفير فرص متكافئة للرياديين من خلال برامج مركز أورنج الرقمي. كما أكدت اعتزازها بالشركاء والجهات الداعمة التي تسهم في بناء منظومة ريادية مستدامة في الأردن.

ويستمر البرنامج حتى نهاية كانون الأول في محافظتي الكرك والعقبة، مقدماً فرصاً حقيقية للرياديين لتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، والارتقاء بأعمالهم ضمن بيئة ريادية متكاملة تُحفّز الابتكار والنمو المستدام.

