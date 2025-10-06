بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

نحو تسريع نمو الشركات الناشئة في الكرك والعقبة: أورنج الأردن وICON تتعاونان لتمكين الرياديين

6 أكتوبر 2025
نحو تسريع نمو الشركات الناشئة في الكرك والعقبة: أورنج الأردن وICON تتعاونان لتمكين الرياديين

وطنا اليوم:تواصل أورنج الأردن، وبالتعاون مع ICON، دعم الرياديين في محافظتي الكرك والعقبة، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تسريع النمو للشركات الناشئة، الذي يهدف إلى دعم نمو الشركات وتطوير نماذج أعمالها من خلال مسرّعات الأعمال التابعة لمركز أورنج الرقمي، والتي قدمت خدمات متخصصة تشمل التدريب المتقدم، الإرشاد، التشبيك، والدعم اللوجستي.
ويُنفذ البرنامج ضمن مشروع “ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل” (E4DE). والذي يُنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة(MoDEE) ، وبتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، والاتحاد الأوروبي (EU).
وتأتي هذه المرحلة الجديدة من البرنامج استكمالاً للجهود المبذولة في تمكين الرياديين وتعزيز بيئة الأعمال المحلية، إذ تتيح للمشاركين فرصة فريدة لتطوير مشاريعهم بدعم من خبراء ومتخصصين في ريادة الأعمال.
وفي هذا السياق، عبّرت أورنج الأردن عن إيمانها بأهمية دعم منظومة ريادة الأعمال، حيث تعمل على توفير فرص متكافئة للرياديين من خلال برامج مركز أورنج الرقمي. كما أكدت اعتزازها بالشركاء والجهات الداعمة التي تسهم في بناء منظومة ريادية مستدامة في الأردن.
ويستمر البرنامج حتى نهاية كانون الأول في محافظتي الكرك والعقبة، مقدماً فرصاً حقيقية للرياديين لتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، والارتقاء بأعمالهم ضمن بيئة ريادية متكاملة تُحفّز الابتكار والنمو المستدام.
لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني:www.orange.jo


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:48

الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي

23:12

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع وفد فلسطيني تعزيز التعاون

22:40

وزير الطاقة يرعى حوارية بعنوان “قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي”

22:34

100 مليون يورو من الحكومة الهولندية لدعم قطاع المياه في الأردن

22:30

الملك يبحث أبرز التطورات بالمنطقة في اتصالين هاتفيين مع أمير قطر ورئيس الإمارات

22:20

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يشارك في تشييع جثمان قائد سلاح الجو الأسبق اللواء القضاة

21:41

رئيس مجلس الأعيان يرعى حفل إشهار كتاب “كيف يصلون إليك”

21:27

صندوق المعونة الوطنية: تأجيل صرف المستحقات الشهرية لبعض الأسر المنتفعة من الصندوق خلال الشهر الماضي جاء لغايات التحقق من قيمة العقار الذي تمتلكه هذه الاسر وفيما إذا كان يُشكّل دخلاً إضافياً له

20:42

إلغاء عطلة 6 أكتوبر في سوريا يثير استهجاناً بمصر

20:26

الرسالة المفتوحة إلى رئيس الوزراء: الإعلام الإلكتروني ليس عبئًا .. بل درع الوطن

20:20

جراحة ثورية في فرنسا: أعمى يستعيد بصره بفضل زرع قطعة سن في عينه

20:17

رئيس المجلس القضائي الأردني يزور مديرية القضاء العسكري

وفيات
وفيات الاثنين 6-10-2025وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025