السعودية: جميع أنواع التأشيرات تتيح أداء مناسك العمرة

وطنا اليوم:أكدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أن جميع حاملي التأشيرات بمختلف أنواعها يمكنهم أداء مناسك العمرة خلال وجودهم في المملكة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات أمام ضيوف الرحمن، وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المقدمة في منظومة الحج والعمرة، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن هذه التأشيرات تشمل تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية، تأشيرة السياحة الإلكترونية، تأشيرة العبور (الترانزيت)، تأشيرة العمل، وبقية أنواع التأشيرات الأخرى، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لنهج المملكة في تسهيل قدوم المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة.

وبينت أنها استحدثت أخيرا منصة “نسك عمرة” للراغبين في أداء العمرة بشكل مباشر، من خلال الدخول إلى المنصة واختيار الباقة المناسبة وإصدار تصريح العمرة إلكترونيا بكل سهولة، في تجربة رقمية متكاملة تتيح للمستفيدين حجز الخدمات واختيار المواعيد بكل مرونة.