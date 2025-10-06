بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

السعودية: جميع أنواع التأشيرات تتيح أداء مناسك العمرة

6 أكتوبر 2025
السعودية: جميع أنواع التأشيرات تتيح أداء مناسك العمرة

وطنا اليوم:أكدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أن جميع حاملي التأشيرات بمختلف أنواعها يمكنهم أداء مناسك العمرة خلال وجودهم في المملكة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات أمام ضيوف الرحمن، وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المقدمة في منظومة الحج والعمرة، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن هذه التأشيرات تشمل تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية، تأشيرة السياحة الإلكترونية، تأشيرة العبور (الترانزيت)، تأشيرة العمل، وبقية أنواع التأشيرات الأخرى، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لنهج المملكة في تسهيل قدوم المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة.
وبينت أنها استحدثت أخيرا منصة “نسك عمرة” للراغبين في أداء العمرة بشكل مباشر، من خلال الدخول إلى المنصة واختيار الباقة المناسبة وإصدار تصريح العمرة إلكترونيا بكل سهولة، في تجربة رقمية متكاملة تتيح للمستفيدين حجز الخدمات واختيار المواعيد بكل مرونة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:48

الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي

23:12

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع وفد فلسطيني تعزيز التعاون

22:40

وزير الطاقة يرعى حوارية بعنوان “قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي”

22:34

100 مليون يورو من الحكومة الهولندية لدعم قطاع المياه في الأردن

22:30

الملك يبحث أبرز التطورات بالمنطقة في اتصالين هاتفيين مع أمير قطر ورئيس الإمارات

22:20

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يشارك في تشييع جثمان قائد سلاح الجو الأسبق اللواء القضاة

21:41

رئيس مجلس الأعيان يرعى حفل إشهار كتاب “كيف يصلون إليك”

21:27

صندوق المعونة الوطنية: تأجيل صرف المستحقات الشهرية لبعض الأسر المنتفعة من الصندوق خلال الشهر الماضي جاء لغايات التحقق من قيمة العقار الذي تمتلكه هذه الاسر وفيما إذا كان يُشكّل دخلاً إضافياً له

20:42

إلغاء عطلة 6 أكتوبر في سوريا يثير استهجاناً بمصر

20:26

الرسالة المفتوحة إلى رئيس الوزراء: الإعلام الإلكتروني ليس عبئًا .. بل درع الوطن

20:20

جراحة ثورية في فرنسا: أعمى يستعيد بصره بفضل زرع قطعة سن في عينه

20:17

رئيس المجلس القضائي الأردني يزور مديرية القضاء العسكري

وفيات
وفيات الاثنين 6-10-2025وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025