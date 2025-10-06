خريجون من 10 جنسيات في حفل يُبرز التنوع العالمي لجامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:تحت رعاية رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح، احتفلت جامعة فيلادلفيا، أمس الأحد، بتخريج الفوج الثاني والثلاثين من طلبتها في مختلف البرامج والتخصصات، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وجمع غفير من ذوي الطلبة الخريجين.

وفي كلمة ألقاها رئيس الجامعة خلال الحفل، رحّب بالحضور الكريم، مهنئاً الخريجين وذويهم بهذا الإنجاز الذي يُعد ثمرة جهد ومثابرة وإصرار، مؤكّدًا أن جامعة فيلادلفيا ومنذ تأسيسها، كانت وما تزال مركزاً للإبداع والإرادة، وتسعى دائماً إلى تخريج أجيالٍ مؤهلة علمياً وثقافياً، ومتمكنة وقادرة على المنافسة في جميع الميادين.

من جهته، أكد عميد شؤون الطلبة الدكتور حسن الدباس اعتزازه بخريجي الجامعة، مشيرًا إلى ما تميزوا به من جديةٍ واجتهادٍ خلال سنوات دراستهم، معربًا عن أمله بأن يواصلوا مسيرة العطاء والنجاح في حياتهم العملية، وأن يكونوا نموذجًا مشرفًا لجامعة فيلادلفيا في مختلف ميادين العمل.

وأعرب عددٌ من الخريجين عن فرحتهم بهذا الإنجاز، موجّهين شكرهم لجامعة فيلادلفيا على ما وفرته لهم من بيئة أكاديمية محفزة وداعمة لطموحاتهم، مؤكدين جاهزيتهم للانطلاق إلى سوق العمل والمشاركة الفاعلة في خدمة وطنهم بعزيمةٍ واجتهاد.

واختُتم الحفل بتسليم رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، الشهادات للطلبة الذين أنهوا متطلبات التخرج في الماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس من كليات الجامعة التالية: الآداب والعلوم التربوية، العلوم، الأعمال، الحقوق، الصيدلة، الهندسة والتكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات، التمريض، العلوم الطبية المساندة، والعمارة والتصميم.

وضم الحفل خريجين من 10 جنسيات مختلفة، دليلاً على المكانة المرموقة لجامعة فيلادلفيا كبيئة تعليمية عالمية جاذبة، تمكّن الطلبة من مختلف الثقافات من تحقيق طموحاتهم وآمالهم والتميز في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية