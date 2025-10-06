بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

خريجون من 10 جنسيات في حفل يُبرز التنوع العالمي لجامعة فيلادلفيا

6 أكتوبر 2025
خريجون من 10 جنسيات في حفل يُبرز التنوع العالمي لجامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:تحت رعاية رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح، احتفلت جامعة فيلادلفيا، أمس الأحد، بتخريج الفوج الثاني والثلاثين من طلبتها في مختلف البرامج والتخصصات، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وجمع غفير من ذوي الطلبة الخريجين.
وفي كلمة ألقاها رئيس الجامعة خلال الحفل، رحّب بالحضور الكريم، مهنئاً الخريجين وذويهم بهذا الإنجاز الذي يُعد ثمرة جهد ومثابرة وإصرار، مؤكّدًا أن جامعة فيلادلفيا ومنذ تأسيسها، كانت وما تزال مركزاً للإبداع والإرادة، وتسعى دائماً إلى تخريج أجيالٍ مؤهلة علمياً وثقافياً، ومتمكنة وقادرة على المنافسة في جميع الميادين.
من جهته، أكد عميد شؤون الطلبة الدكتور حسن الدباس اعتزازه بخريجي الجامعة، مشيرًا إلى ما تميزوا به من جديةٍ واجتهادٍ خلال سنوات دراستهم، معربًا عن أمله بأن يواصلوا مسيرة العطاء والنجاح في حياتهم العملية، وأن يكونوا نموذجًا مشرفًا لجامعة فيلادلفيا في مختلف ميادين العمل.
وأعرب عددٌ من الخريجين عن فرحتهم بهذا الإنجاز، موجّهين شكرهم لجامعة فيلادلفيا على ما وفرته لهم من بيئة أكاديمية محفزة وداعمة لطموحاتهم، مؤكدين جاهزيتهم للانطلاق إلى سوق العمل والمشاركة الفاعلة في خدمة وطنهم بعزيمةٍ واجتهاد.
واختُتم الحفل بتسليم رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، الشهادات للطلبة الذين أنهوا متطلبات التخرج في الماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس من كليات الجامعة التالية: الآداب والعلوم التربوية، العلوم، الأعمال، الحقوق، الصيدلة، الهندسة والتكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات، التمريض، العلوم الطبية المساندة، والعمارة والتصميم.
وضم الحفل خريجين من 10 جنسيات مختلفة، دليلاً على المكانة المرموقة لجامعة فيلادلفيا كبيئة تعليمية عالمية جاذبة، تمكّن الطلبة من مختلف الثقافات من تحقيق طموحاتهم وآمالهم والتميز في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:48

الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي

23:12

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع وفد فلسطيني تعزيز التعاون

22:40

وزير الطاقة يرعى حوارية بعنوان “قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي”

22:34

100 مليون يورو من الحكومة الهولندية لدعم قطاع المياه في الأردن

22:30

الملك يبحث أبرز التطورات بالمنطقة في اتصالين هاتفيين مع أمير قطر ورئيس الإمارات

22:20

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يشارك في تشييع جثمان قائد سلاح الجو الأسبق اللواء القضاة

21:41

رئيس مجلس الأعيان يرعى حفل إشهار كتاب “كيف يصلون إليك”

21:27

صندوق المعونة الوطنية: تأجيل صرف المستحقات الشهرية لبعض الأسر المنتفعة من الصندوق خلال الشهر الماضي جاء لغايات التحقق من قيمة العقار الذي تمتلكه هذه الاسر وفيما إذا كان يُشكّل دخلاً إضافياً له

20:42

إلغاء عطلة 6 أكتوبر في سوريا يثير استهجاناً بمصر

20:26

الرسالة المفتوحة إلى رئيس الوزراء: الإعلام الإلكتروني ليس عبئًا .. بل درع الوطن

20:20

جراحة ثورية في فرنسا: أعمى يستعيد بصره بفضل زرع قطعة سن في عينه

20:17

رئيس المجلس القضائي الأردني يزور مديرية القضاء العسكري

وفيات
وفيات الاثنين 6-10-2025وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025