إنهاء المرحلة الثالثة من مشروع تطوير منطقة المحطة

6 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:أنهت أمانة عمّان الكبرى أعمال المرحلة الثالثة (تجميل المحطة) في شارع الجيش الممتد بطول 700 متر، ضمن مشروع تطوير أحياء عمّان الوطني الاستراتيجي.
وقال المدير التنفيذي لمشروع تطوير أحياء عمّان والمسارات السياحية، المهندس محمد أبو زيتون، إن الهدف من المرحلة الثالثة للمشروع تنفيذ تحسينات مرورية على طول شارع الجيش، وإضافة مسرب رابع، وتأهيل البنية التحتية من خطوط تصريف مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار وإزالة الحديقة الطولية السابقة التي تهدد السلامة العامة من خلال إزالة الجدران المتهالكة والآيلة للسقوط واستبدالها بجدران مسبقة الصب ذات جماليّة تتناسب مع طبيعة المنطقة .
ووفقا لبيان الأمانة، فإن الأعمال التنفيذية التي نفذتها الأمانة خلال المرحلة الثالثة، تشمل تجميل المنطقة من خلال إنشاء أسوار جديدة نموذجية وأرصفة، وتنفيذ أعمال الإنارة، إضافة إلى تركيب لوحات إعلانية أو إلكترونية، وإيجاد فضاءات حضرية جديدة، ومساحات خضراء، وزراعة أشجار وتركيب جسور مشاة.
وأكد أبو زيتون أن تطوير أحياء عمّان هو مشروع وطني استراتيجي، يستهدف تطوير المحطة بعدة مراحل، تم الانتهاء من 3 منها، شملت إنشاء حديقة وملعب، إضافة إلى تنفيذ أعمال توسعة وتحسينات مرورية على شارع رفيفان المجالي بطول 500 متر مقابل جسر المحطة.
وستنفذ المرحلة الرابعة والخامسة في شارعي الجيش العلوي ورفيفان المجالي، عن طريق إزالة كامل الاعتداءات عن السعة التنظيمية لهذه الشوارع، إضافة إلى تخطيط وتنظيم المنطقة مروريا، وبما يخدم المجتمع المحلي في المنطقة لكونها أحد المداخل الرئيسية للعاصمة عمّان.
يذكر أن مشروع المحطة في مرحلته الثالثة جرى تنفيذه من قبل أمانة عمّان وبالتعاون مع استشاري متخصص.


