السماح لأصحاب المخابز التقدم بطلبات تغيير المطحنة

6 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:أصدر وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة قراراً يقضي بالسماح لأصحاب المخابز بالتقدم بطلبات تغيير المطحنة من مطحنة إلى أخرى للتزود بمادة القمح والطحين، وذلك ضمن ضوابط محددة اعتباراً من الأسبوع الحالي.
وقال المستشار والناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي، إن الوزارة ستبدأ الوزارة باستقبال الطلبات ابتداءً من هذا الأسبوع، بهدف تعزيز المنافسة بين المطاحن بما يجعلها أكثر حرصاً على تجويد منتجاتها والحيلولة دون حدوث أي اختلالات.
وأضاف ان الوزارة توفر للمخابز القمح المدعوم ليتم طحنه وتوزيعه، مشيراً إلى أن الممارسات التي كانت تستخدم سابقاً بتحويله إلى مادة علفية تراجعت بشكل كبير جداً، ولم يعد هناك تهريب للطحين المدعوم إلى الدول الأخرى، وذلك بفضل وجود رقابة مستمرة على ضمان استخداماته.
وبين البرماوي أن تكلفة طن القمح تبلغ 250 ديناراً، فيما يباع للمطاحن بالسعر المدعوم 139 ديناراً، بهدف المحافظة على استقرار أسعار الخبز.
من جانبه، أوضح مساعد أمين عام الوزارة عطاف العلاونة، أن الوزارة تستورد القمح بشكل دوري ومستمر، حيث يبلغ معدل تخزين القمح في الصوامع 3 – 4 شهور، بينما يصل في المستوعبات إلى عام كامل.
وأكد أن القمح يمكن تخزينه لعدة سنوات دون أن يؤثر ذلك على جودته، شريطة أن تتم عملية التخزين بشكل سليم، مبيناً أن مخزون القمح الحالي يكفي الاستهلاك لمدة 10 أشهر.


