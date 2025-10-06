بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الغذاء والدواء تنظم لقاءً تشاورًيا مع ممثلي قطاع الأجهزة الطبية ومستلزماتها

6 أكتوبر 2025
الغذاء والدواء تنظم لقاءً تشاورًيا مع ممثلي قطاع الأجهزة الطبية ومستلزماتها

وطنا اليوم:أكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات أهمية ترسيخ مكانة الأردن كوجهة للسياحة العلاجية، وتهيئة بيئة لدعم تميز وتنافسية قطاع الأجهزة الطبية ومستلزماتها على المستويين المحلي والإقليمي.

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري نظمته المؤسسة جمعها بممثلي قطاع الأجهزة الطبية ومستلزماتها نظمته المؤسسة، لبحث سبل تطوير آليات العمل المشترك في هذا القطاع الحيوي.

وأضافت عبيدات أن المؤسسة تضع سلامة المرضى في مقدمة أولوياتها من خلال ضمان التداول الآمن للأجهزة الطبية ومستلزماتها، مع التزامها بتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع بشكل مستمر، والالتزام بنهج الحوار والانفتاح على مقترحات القطاع لتعزيز التشاركية وتحقيق الأهداف المشتركة.

وشهد اللقاء حضور نقيب الأطباء الدكتور عيسى الخشاشنة، ونقيب تجارالمستلزمات الطبية الدكتور نبيل شنك، وممثل قطاع الأدوية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن الدكتور تيسير يونس، ورئيس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور نذير الباتع، إلى جانب ممثلي جمعية المستشفيات الخاصة والاتحاد الأردني لشركات التأمين وعدد من ممثلي الجهات والشركات العاملة في القطاع ، إضافة إلى الكوادر المختصة في المؤسسة.

بدورهم أشاد ممثلو القطاع خلال مداخلاتهم بالدور الحيوي الذي تؤديه المؤسسة في تمكين الشركات من توفير أجهزة ومستلزمات طبية ومستهلكات ذات جودة عالية ومطابقة لمعايير السلامة وتطوير القطاع المستمر ليبقى في موقع الريادة والمحافظة على المكانة المرموقة التي حققها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:48

الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي

23:12

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع وفد فلسطيني تعزيز التعاون

22:40

وزير الطاقة يرعى حوارية بعنوان “قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي”

22:34

100 مليون يورو من الحكومة الهولندية لدعم قطاع المياه في الأردن

22:30

الملك يبحث أبرز التطورات بالمنطقة في اتصالين هاتفيين مع أمير قطر ورئيس الإمارات

22:20

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يشارك في تشييع جثمان قائد سلاح الجو الأسبق اللواء القضاة

21:41

رئيس مجلس الأعيان يرعى حفل إشهار كتاب “كيف يصلون إليك”

21:27

صندوق المعونة الوطنية: تأجيل صرف المستحقات الشهرية لبعض الأسر المنتفعة من الصندوق خلال الشهر الماضي جاء لغايات التحقق من قيمة العقار الذي تمتلكه هذه الاسر وفيما إذا كان يُشكّل دخلاً إضافياً له

20:42

إلغاء عطلة 6 أكتوبر في سوريا يثير استهجاناً بمصر

20:26

الرسالة المفتوحة إلى رئيس الوزراء: الإعلام الإلكتروني ليس عبئًا .. بل درع الوطن

20:20

جراحة ثورية في فرنسا: أعمى يستعيد بصره بفضل زرع قطعة سن في عينه

20:17

رئيس المجلس القضائي الأردني يزور مديرية القضاء العسكري

وفيات
وفيات الاثنين 6-10-2025وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025