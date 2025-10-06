الغذاء والدواء تنظم لقاءً تشاورًيا مع ممثلي قطاع الأجهزة الطبية ومستلزماتها

وطنا اليوم:أكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات أهمية ترسيخ مكانة الأردن كوجهة للسياحة العلاجية، وتهيئة بيئة لدعم تميز وتنافسية قطاع الأجهزة الطبية ومستلزماتها على المستويين المحلي والإقليمي.

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري نظمته المؤسسة جمعها بممثلي قطاع الأجهزة الطبية ومستلزماتها نظمته المؤسسة، لبحث سبل تطوير آليات العمل المشترك في هذا القطاع الحيوي.

وأضافت عبيدات أن المؤسسة تضع سلامة المرضى في مقدمة أولوياتها من خلال ضمان التداول الآمن للأجهزة الطبية ومستلزماتها، مع التزامها بتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع بشكل مستمر، والالتزام بنهج الحوار والانفتاح على مقترحات القطاع لتعزيز التشاركية وتحقيق الأهداف المشتركة.

وشهد اللقاء حضور نقيب الأطباء الدكتور عيسى الخشاشنة، ونقيب تجارالمستلزمات الطبية الدكتور نبيل شنك، وممثل قطاع الأدوية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن الدكتور تيسير يونس، ورئيس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور نذير الباتع، إلى جانب ممثلي جمعية المستشفيات الخاصة والاتحاد الأردني لشركات التأمين وعدد من ممثلي الجهات والشركات العاملة في القطاع ، إضافة إلى الكوادر المختصة في المؤسسة.

بدورهم أشاد ممثلو القطاع خلال مداخلاتهم بالدور الحيوي الذي تؤديه المؤسسة في تمكين الشركات من توفير أجهزة ومستلزمات طبية ومستهلكات ذات جودة عالية ومطابقة لمعايير السلامة وتطوير القطاع المستمر ليبقى في موقع الريادة والمحافظة على المكانة المرموقة التي حققها.