فريق الحرس الملكي يفوز بالمركز الأول بفئة أفضل رامٍ في مسابقة المحارب الدولية

6 أكتوبر 2025
فريق الحرس الملكي يفوز بالمركز الأول بفئة أفضل رامٍ في مسابقة المحارب الدولية

وطنا اليوم:فاز فريق الحرس الملكي الخاص الأحد، بالمركز الأول في مسابقة أفضل رام التي أقيمت ضمن فعاليات مسابقة المحارب الدولية بنسختها الرابعة عشرة، في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC) بعد منافسات فردية حُسمت وفق نظام دقيق.
وأظهرت منافسات الفعالية مستوى عالٍ من الاحترافية والمهارة، إذ جرت المسابقة بنظام فردي يعتمد على خروج الخاسر من مرة واحدة، مع تعيين المتسابقين بالقرعة العشوائية.
واختبرت الفعالية قدرات المشاركين في مجموعة واسعة من مهارات الرماية القتالية المتقدمة، شملت الاستخدام المتنقل والتبديل بين السلاح الرئيسي والثانوي، والرماية الثابتة، والرماية المركبة والمتحركة، بالإضافة إلى الرماية من أوضاع مختلفة ومن خلف الحواجز.
وتأتي هذه النتائج تأكيداً على كفاءة مرتبات الحرس الملكي الخاص في التعامل مع متطلبات المهام العملياتية المناطة بهم، مما يعكس مستوى التدريب العالي والالتزام بمعايير الأداء القتالي المتبعة في مثل هذه المنافسات الدولية.


