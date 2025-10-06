بنك القاهرة عمان
مستشفى التوتنجي يستقبل 50 – 70 مريض من مستشفى البشير يومياً

6 أكتوبر 2025
مستشفى التوتنجي يستقبل 50 – 70 مريض من مستشفى البشير يومياً

وطنا اليوم _

كد مدير عام مستشفى الدكتور جميل التوتنجي الدكتور أسامة القطارنة أن عدد مراجعي قسم الإسعاف والطوارئ خلال شهر واحد بلغ 20,812 مراجعاً، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات 8,547 مراجعاً، وعدد حالات الدخول 1,487 حالة.

وقال القطارنة ، إن عدد حالات غسيل الكلى في المستشفى بلغ 100 حالة خلال شهر واحد، حيث يتم تقديم هذه الخدمة على مدار الساعة.

وبين القطارنة أن المستشفى بات اليوم يستلم صور الرنين من مستشفى الزرقاء الجديد لتخفيف الضغط عليه بواقع 200 حالة تصوير يومياً، إضافة إلى استقبال ما بين 50 إلى 70 حالة من مرضى مستشفى البشير يومياً.

وأشار القطارنة إلى أن عدد الأسرّة في المستشفى يبلغ 151 سريراً، مؤكدا وجود خطط لتوسعة مبنى المستشفى.

ولفت القطارنة إلى أن المستشفى يواجه ضغطاً كبيراً، إلا أن نسبة رضا المواطنين عن خدماته بلغت 90%.


