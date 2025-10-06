رئيس الوزراء يزور مدرسة الشوبك الزراعية ضمن جولة ميدانية تفقدية

وطنا اليوم:قام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بزيارة مدرسة الشوبك الزراعية، ضمن جولة ميدانية تفقدية شملت مناطق الشوبك والبترا ووادي موسى.

واطّلع حسان خلال الزيارة صباح اليوم الإثنين، على واقع التعليم الزراعي والتقني في المنطقة، موجهاً بإنشاء مدرسة مهنية شاملة تضم قسماً زراعياً حديثاً، وفق متطلبات نظام التعليم المهني والتقني (BTEC)، بما يعزز فرص الشباب في التدريب العملي والتأهيل لسوق العمل.