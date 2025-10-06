بنك القاهرة عمان
6 أكتوبر 2025
( 70.4 ) ألف منشأة خاضعة للضمان وهذه قطاعاتها الاقتصادية

الخبير موسى الصبيحي

ما زال عدد المنشآت الفعّالة الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي محدوداً للغاية، فقد بلغ عددها ( 70396 ) منشأة فعّالة “نشطة” كما في 31 – 12 – 2024.

وتتوزع هذه المنشآت على القطاعات الاقتصادية التالية:

١ – قطاع الزراعة والصيد والحراجة: ( 1900 ) منشأة.

٢ – قطاع التعدين واستغلال المعادن: ( 423 ) منشأة.

٣ – قطاع الصناعات التحويلية: ( 9644 ) منشأة.

٤ – قطاع إمدادات الكهرباء والماء والغاز: ( 564 ) منشأة.

٥ – قطاع الإنشاءات: ( 4858 ) منشأة.

٦ – قطاع تجارة الجملة والتجزئة: ( 26821 ) منشأة.

٧ – قطاع السياحة: ( 6054 ) منشأة.

٨ – قطاع النقل والتخزين والاتصالات: ( 3238 ) منشأة.

٩ – قطاع الوساطة المالية: ( 705 ) منشآت.

١٠ – قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية: ( 3308 ) منشآت.

١١ – قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي: ( 282 ) منشأة.

١٢ – قطاع التعليم: ( 3379 ) منشأة.

١٣ – قطاع الصحة والعمل الاجتماعي: ( 3730 ) منشأة.

١٤ – قطاع الخدمة المجتمعية: ( 5139 ) منشأة.

١٥ – قطاع المنظمات والهيئات غير الإقليمية: ( 211 ) منشأة.

١٦ – قطاع الأسر الخاصة التي تُشغّل أفراداً لأداء أعمال منزلية: ( 140 ) منشأة.

اللافت أن إجمالي عدد المنشآت الفعالة المسجلة في الضمان لا يزيد على ( 39 % ) من إجمالي عدد المنشآت العاملة في المملكة والبالغة ( 180601 ) منشأة عاملة بحسب التعداد العام للمنشآت الاقتصادية في المملكة للعام 2018.


