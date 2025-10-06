( 70.4 ) ألف منشأة خاضعة للضمان وهذه قطاعاتها الاقتصادية

الخبير موسى الصبيحي
ما زال عدد المنشآت الفعّالة الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي محدوداً للغاية، فقد بلغ عددها ( 70396 ) منشأة فعّالة “نشطة” كما في 31 – 12 – 2024.
وتتوزع هذه المنشآت على القطاعات الاقتصادية التالية:
١ – قطاع الزراعة والصيد والحراجة: ( 1900 ) منشأة.
٢ – قطاع التعدين واستغلال المعادن: ( 423 ) منشأة.
٣ – قطاع الصناعات التحويلية: ( 9644 ) منشأة.
٤ – قطاع إمدادات الكهرباء والماء والغاز: ( 564 ) منشأة.
٥ – قطاع الإنشاءات: ( 4858 ) منشأة.
٦ – قطاع تجارة الجملة والتجزئة: ( 26821 ) منشأة.
٧ – قطاع السياحة: ( 6054 ) منشأة.
٨ – قطاع النقل والتخزين والاتصالات: ( 3238 ) منشأة.
٩ – قطاع الوساطة المالية: ( 705 ) منشآت.
١٠ – قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية: ( 3308 ) منشآت.
١١ – قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي: ( 282 ) منشأة.
١٢ – قطاع التعليم: ( 3379 ) منشأة.
١٣ – قطاع الصحة والعمل الاجتماعي: ( 3730 ) منشأة.
١٤ – قطاع الخدمة المجتمعية: ( 5139 ) منشأة.
١٥ – قطاع المنظمات والهيئات غير الإقليمية: ( 211 ) منشأة.
١٦ – قطاع الأسر الخاصة التي تُشغّل أفراداً لأداء أعمال منزلية: ( 140 ) منشأة.
اللافت أن إجمالي عدد المنشآت الفعالة المسجلة في الضمان لا يزيد على ( 39 % ) من إجمالي عدد المنشآت العاملة في المملكة والبالغة ( 180601 ) منشأة عاملة بحسب التعداد العام للمنشآت الاقتصادية في المملكة للعام 2018.