النقل البري: الباص السريع بين عمان والزرقاء يوفر 700 رحلة يومياً

وطنا اليوم:أكد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس رياض الخرابشة أن الباص السريع بين عمان والزرقاء يوفر 700 رحلة يومياً من خلال 70 باصاً يقوم كل واحد منها بتنفيذ 10 رحلات.

وقال، إن الازدحامات على خط عمان الزرقاء لم تعد موجودة، حيث ينطلق باص على الخط كل دقيقة تقريباً.

وبين الخرابشة أنه تم إلغاء خطي النقل العمومي من صويلح إلى الهاشمية ومن مجمع الشمال إلى الهاشمية، بمجموع 30 رحلة صباحية ومسائية يوميًا واستبدالهما بخط الباص السريع (صويلح – الزرقاء / دوار المدينة الرياضية – الزرقاء) بواقع 700 رحلة يومياً، حيث تم مضاعفة عدد الرحلات 10 مرات.

وأشار الخرابشة إلى وجود دراسة لتوفير خط مباشر إلى الجامعة الهاشمية