طقس لطيف حتى الخميس

وطنا اليوم _

تنخفض درجات الحرارة قليلاً، اليوم الاثنين لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر لفترة قصيرة في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويبقى الطقس الثلاثاء والأربعاء لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتنخفض درجات الحرارة قليلاً الخميس، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويحتمل في ساعات الصباح هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 29 – 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 12، وفي مرتفعات الشراة 24 – 11، وفي مناطق البادية 33 – 15، وفي مناطق السهول 30 – 15، وفي الأغوار الشمالية 34 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 21، وفي البحر الميت 34 – 22، وفي خليج العقبة 33 – 21 درجة مئوية.