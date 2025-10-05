بنك القاهرة عمان
مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرة المجالي

58 ثانية ago
مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرة المجالي

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاحد، واجب العزاء إلى عشيرة المجالي بوفاة المرحومة فايزة حامد المجالي، زوجة عبدالسلام عباس المجالي ووالدة اللواء المتقاعد القاضي العسكري حازم المجالي.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة المجالي، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


