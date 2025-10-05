وزير الأوقاف يؤكد أهمية تطوير الوقف التعليمي

وطنا اليوم:أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، حرص الوزارة على رعاية الوقف التعليمي وتطويره بما يسهم في دعم التنمية وتعزيز الاستثمار، مشيرا إلى أن الوزارة، بصفتها “المتولي العام” للأوقاف الإسلامية، تشرف على إدارتها بما يضمن تحقيق أهداف الواقفين.

وأوضح الخلايلة، خلال رعايته اليوم الأحد احتفال مدارس شيخ الشهداء عمر المختار بمناسبة يوم المعلم وتكريم أوائل الثانوية العامة، أن الوزارة تتابع أداء المتولين الخاصين، وتحاسب المقصرين وفق القانون، حرصا على حسن الإدارة وإنفاق غلة الوقف في الأوجه التي حددها الواقف.

وبين أن الوزارة تطلب من المحكمة الشرعية المختصة عزل المتولي الخاص وتعيين بديل عنه أو إسناد التولية إليها، في حال وقوع مخالفات أو تقصير، وهو ما جرى تطبيقه في حالة وقفية مدارس شيخ الشهداء عمر المختار، لضمان استمرارية العملية التعليمية فيها.

وكشف الوزير عن خطة الوزارة، عبر دائرة تنمية واستثمار أموال الأوقاف، لتطوير المدارس الوقفية على صعيد الإدارة والبنية التحتية والكوادر البشرية، بما يسهم في رفع كفاءتها، ويضعها في مصاف أفضل المدارس على مستوى المملكة.

من جانبه، أشار مساعد الأمين العام لشؤون المديريات، مدير التعليم الشرعي الدكتور حاتم السحيمات، إلى جهود الوزارة في معالجة التحديات التي واجهت عمل المدارس خلال الفترة الماضية، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لضمان تحقيق أهداف الوقف التعليمي.

كما ثمنت مديرة المدرسة، سهام الزعبي، دور وزارة الأوقاف في المتابعة المستمرة لأعمال المدارس، وصرف المستحقات المتأخرة للعاملين، معتبرة ذلك تأكيدا على احترام المعلم ودوره في بناء الأجيال.

وجال الوزير الخلايلة في مرافق المدرسة، التي تأسست عام 1981 بدعم من محسن ليبي، كمؤسسة وقفية تهدف إلى رعاية أبناء الشهداء والأيتام في الأردن، وتقام على مساحة 10 دونمات، وتضم مرافق تعليمية وإدارية متكاملة، إلى جانب قسم داخلي للطالبات.

وفي ختام الحفل، الذي حضره مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف يوسف القضاة، كرم الوزير الطالبات الأوائل في الثانوية العامة، إضافة إلى المعلمات والإداريات، تقديرا لجهودهن في إنجاح المسيرة التعليمية.