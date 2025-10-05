بنك القاهرة عمان
الأشغال تنجز صيانة طريق الجفر – الحسينية في معان

الأشغال تنجز صيانة طريق الجفر – الحسينية في معان

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، ممثلة بمديرية أشغال محافظة معان، عن إنجازها الكامل لأعمال صيانة طريق الجفر – الحسينية، وتسليم المشروع قبل انتهاء المدة العقدية بعشرين يومًا، وبتكلفة إجمالية بلغت 175 ألف دينار بتمويل من موازنة الوزارة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الأعمال شملت صيانة شاملة للأجزاء المتضررة من الطريق على امتداد 3 كيلومترات، بدءًا من القاعدة الجوية في الجفر باتجاه منطقة الحسينية. وتضمنت عمليات الصيانة الكشط وإعادة التعبيد باستخدام الخلطة الإسفلتية الساخنة عالية الجودة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التخطيط بالدهان الحراري لضمان وضوح المسارات.
وفي إطار سعيها لرفع مستوى الأمان على الطرق، قامت الوزارة بتركيب الإشارات التحذيرية والإرشادية اللازمة على طول الطريق، والتي تم تصنيعها وتركيبها بواسطة مديرية السلامة المرورية في الوزارة وفقًا لأعلى المواصفات الفنية المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن هذا المشروع يأتي ضمن جهودها المستمرة لصيانة وتحديث شبكة الطرق في مختلف محافظات المملكة، بهدف ضمان ديمومة البنية التحتية، وتحسين مستوى السلامة المرورية، وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبها، أشادت مديرية أشغال معان بكفاءة التنفيذ التي أدت إلى إنهاء المشروع قبل موعده، مؤكدة الحرص على تسليم المشاريع ضمن الأطر الزمنية المحددة وبأفضل معايير الجودة.


