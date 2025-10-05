بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

اختتام ورشة انتاج خبز السمح الخالي من الغلوتين في جامعة البترا

18 ثانية ago
اختتام ورشة انتاج خبز السمح الخالي من الغلوتين في جامعة البترا

وطنا اليوم:برعاية سمو الأميرة بسمة بنت علي رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، اختتمت اليوم الخميس، في جامعة البترا، ورشة “انتاج خبز السمح الخالي من الغلوتين “.

وقال نائب رئيس الجامعة، الدكتور مياس الريماوي في كلمة له، خلال الحفل الذي حضره مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية احمد العويدات، إن الورشة تتضمن تخريج مجموعة من سيدات المجتمع المحلي اللواتي شاركن ببرنامج تدريبي لإنتاج خبز السمح الخالي من الغلوتين، خدمة للمجتمع وتعزيزا لفرص التمكين الغذائي والصحي.

ولفت إلى اهتمام جامعة البتراء بخدمة المجتمع والمساهمة في نهضته، بحيث لا يقتصر دورها على التعليم والبحث العلمي فقط .

وأشاد الريماوي باهتمام ورعاية سمو الاميرة بسمة، لمبادرات العمل التطوعي، إيمانا منها بأن العمل التطوعي يشكل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، ويسهم في ترسيخ قيم التعاون والتكافل، ويعكس روح الانتماء والعطاء.
من جانبه، قال مدير مكتب التمويل في الجامعة الدكتور علي المقوسي، إن فكرة الورشة انطلقت من قبل فريق عمل المشروع البحثي بعنوان ” زراعة نبات السمح وإنتاج المخبوزات “، الممول من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، بإشراف الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والابتكار، وبالتنسيق مع الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، وذلك تحقيقا لأهداف مخرجات الورشة التي نظمها الصندوق خلال شهر حزيران الماضي.

ولفت المقوسي إلى أن أهداف الورشة تضمنت تمكين المشاركات من إنتاج خبز السمح الخالي من الغلوتين بجودة عالية، وتعزيز مفاهيم النظافة والسلامة الغذائية أثناء التصنيع، وتطوير مهارات التسعير والتسويق المحلي للمنتجات المنزلية.

وفي نهاية الورشة، سلمت سمو الأميرة بسمة الشهادات التقديرية إلى الخريجات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:45

منتخب النشامى تحت أنظار العالم بعد التأهل التاريخي لمونديال 2026

16:35

المعايطة: أهمية الاستعداد ومراجعة خطط الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء

16:27

65 شهيداً في قطاع غزة خلال 24 ساعة

16:22

رئيس جامعة البترا يشارك في الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية العراق

15:57

العقبة أول مدينة عربية تنال جائزة برونزية في السياحة الخضراء

15:51

انطلاق مسابقة المحارب الدولية الـ14 في الأردن

15:40

روبيو : المرحلة الثانية من الخطة الأميركية بشأن غزة لن تكون سهلة

15:24

وفد وزاري يتفقد واقع الخدمات والمشاريع في محافظتي عجلون وإربد

14:58

قطر تتيح للجماهير حجز تذاكر مباريات كأس العرب إلكترونيا

14:48

توماهوك تُغضب الكرملين.. بوتين يوجه رسالة حادة لأميركا

14:39

أمانة عمان تنفذ ممشى في شارع الستين بمنطقة زهران

14:35

نتنياهو: لن نسمح بسيطرة السلطة الفلسطينية على غزة

وفيات
وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025وفيات الأربعاء 1-10-2025