اختتام ورشة انتاج خبز السمح الخالي من الغلوتين في جامعة البترا

وطنا اليوم:برعاية سمو الأميرة بسمة بنت علي رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، اختتمت اليوم الخميس، في جامعة البترا، ورشة “انتاج خبز السمح الخالي من الغلوتين “.

وقال نائب رئيس الجامعة، الدكتور مياس الريماوي في كلمة له، خلال الحفل الذي حضره مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية احمد العويدات، إن الورشة تتضمن تخريج مجموعة من سيدات المجتمع المحلي اللواتي شاركن ببرنامج تدريبي لإنتاج خبز السمح الخالي من الغلوتين، خدمة للمجتمع وتعزيزا لفرص التمكين الغذائي والصحي.

ولفت إلى اهتمام جامعة البتراء بخدمة المجتمع والمساهمة في نهضته، بحيث لا يقتصر دورها على التعليم والبحث العلمي فقط .

وأشاد الريماوي باهتمام ورعاية سمو الاميرة بسمة، لمبادرات العمل التطوعي، إيمانا منها بأن العمل التطوعي يشكل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، ويسهم في ترسيخ قيم التعاون والتكافل، ويعكس روح الانتماء والعطاء.

من جانبه، قال مدير مكتب التمويل في الجامعة الدكتور علي المقوسي، إن فكرة الورشة انطلقت من قبل فريق عمل المشروع البحثي بعنوان ” زراعة نبات السمح وإنتاج المخبوزات “، الممول من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، بإشراف الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والابتكار، وبالتنسيق مع الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، وذلك تحقيقا لأهداف مخرجات الورشة التي نظمها الصندوق خلال شهر حزيران الماضي.

ولفت المقوسي إلى أن أهداف الورشة تضمنت تمكين المشاركات من إنتاج خبز السمح الخالي من الغلوتين بجودة عالية، وتعزيز مفاهيم النظافة والسلامة الغذائية أثناء التصنيع، وتطوير مهارات التسعير والتسويق المحلي للمنتجات المنزلية.

وفي نهاية الورشة، سلمت سمو الأميرة بسمة الشهادات التقديرية إلى الخريجات