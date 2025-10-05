بنك القاهرة عمان
رئيس جامعة البترا يشارك في الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية العراق

10 ثواني ago
رئيس جامعة البترا يشارك في الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية العراق

وطنا اليوم:شارك الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، رئيس جامعة البترا، في الاحتفال الذي أُقيم بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية العراق الشقيق .

وحضر الاحتفال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة، وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة الدكتور شادي مساعدة، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات الأردنية.

وقدّم الدكتور عبد الرحيم أسمى آيات التهاني والتبريكات باسم أسرة جامعة البترا من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة إلى جمهورية العراق الشقيق قيادةً وشعبًا، متمنيًا للعراق دوام التقدم والازدهار، وأن يحفظه الله من كل مكروه.


