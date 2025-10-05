العقبة أول مدينة عربية تنال جائزة برونزية في السياحة الخضراء

وطنا اليوم:حصدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الجائزة البرونزية من منظمة “الوجهات الخضراء”، لتصبح العقبة أول مدينة عربية تنال هذه الجائزة الدولية في مجال السياحة الخضراء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي للوجهات الخضراء الذي عقد في مدينة مونبلييه الفرنسية بين 28 و30 أيلول الماضي، تقديرا لجهود سلطة العقبة الريادية في تطبيق استراتيجية النمو الأخضر بقطاع السياحة لتعزيز مكانة المدينة كوجهة عالمية رائدة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد مفوض شؤون السياحة والشباب في السلطة، الدكتور ثابت حسان النابلسي، أن هذا الفوز يُعد تتويجًا لرؤية استراتيجية متكاملة تبنتها سلطة العقبة، تقوم على7 أولويات رئيسية ركزت على حماية البيئة البحرية والبرية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الصديقة للبيئة، وتعزيز السياحة المستدامة التي توازن بين النشاط الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقال إن مسيرة العقبة حافلة بالنجاحات في هذا المضمار، إذ حصدت قصة مرصد طيور العقبة في الأعوام الماضية المركز الثاني في معرض برلين للسياحة والسفر 2023، والمركز الثاني على التوالي في مسابقة أفضل مائة قصة عام 2024 عن “التخطيط الاستراتيجي لإغراق الحطام في خليج العقبة” من المنظمة ذاتها

وشهد المؤتمر مشاركة أردنية، إذ اختيرت رئيس قسم تطوير المنتج السياحي في السلطة، ثلما سالم رضوان، متحدثةً رئيسيةً في جلسة بعنوان “الغوص المستدام في مدينة العقبة”، إذ سلطت الضوء خلالها على المقومات الفريدة لمدينة العقبة كوجهة رائدة للسياحة البيئية والغوص المسؤول.

وأكدت رضوان أن هذه الجائزة تمثل اعترافاً دولياً بالخطوات العملية التي اتخذتها العقبة لتكون نموذجاً يُحتذى في السياحة الخضراء، لا سيما مع ما تمتلكه من موقع جغرافي فريد على البحر الأحمر ومقومات طبيعية تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للاقتصاد الأزرق