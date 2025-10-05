انطلاق مسابقة المحارب الدولية الـ14 في الأردن

وطنا اليوم:رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأحد، انطلاق فعاليات مسابقة المحارب الدولية السنوية الرابعة عشر في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC) بمشاركة 38 فريقاً يمثلون 23 دولة شقيقة وصديقة، إضافة إلى 9 دول بصفة مراقب.

وقال مدير عام المركز: “إن مسابقة المحارب تعتبر منصة لتعزيز الاحترافية والجاهزية وبناء التعاون الدولي بين المشاركين، كما أنها تعد واحدة من الساحات الرائدة عالمياً للتميز في مجالات العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب، مشيراً بأن عملية التحكيم ومراقبة أحداث المسابقة ستتم من خلال لجنة دولية من الخبراء وبدعم من قسم التدريب في المركز”.

وأضاف بأن المركز صُمم ليكون منارة عالمية للتميز في التدريب وبناء القدرات، وتجتمع فيه قوات النخبة من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز الشراكات في مواجهة كافة تحديات الأمن المتسارعة، كما أنه يمكّن الأفراد والوحدات في بناء القدرات القتالية من خلال الجمع بين أحدث التقنيات والخبرات العملياتية الواقعية.

واشتمل الافتتاح على عدد من الفعاليات التي تعكس قدرة مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة على بناء برامج تدريبية وتوظيفها في الوحدات الخاصة بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) والمركز الوطني الأردني للكلاب البوليسية (K9) وإدارة الصناعات الدفاعية، من خلال تنفيذ تمرين أمني يحاكى سيناريوهات تدريبية باستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية التي تم اعتمادها من قبل القوات الخاصة والمصممة لدعم عمليات القتال في مختلف البيئات العملياتية المفترضة.

كما نفذ المشاركون في التمرين سيناريوهات تحاكي التهديدات ضمن المناطق الحدودية، واقتحام مبنى محصن بجماعة إرهابية وتطهيره، بإسناد من طائرات سلاح الجو وطائرات مسيرة، حيث نفذ المشاركون فرضية عزل الهدف وتأمينه بمشاركة من القناصين من خلال استخدام المتفجرات والروبوتات التي افضت إلى تحرير الرهائن وإلقاء القبض على الإرهابيين.

وشاهد الحضور تجربة مرور موكب ترافقه آلية تشويش متطورة لغايات الحماية وإبطال التفجيرات المحتملة عن بعد، حيث تم إستخدام جهاز التفجير عن بُعد أثناء مرور الموكب، الأمر الذي أدى لعدم حدوث الانفجار بسبب تشغيل نظام التشويش المطور من مركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي).

واستعرضت الفرق المشاركة بالمسابقة أمام المنصة، تتقدمها نشميات من مدارس الثقافة العسكرية مع أعلام الدول المشاركة، واُلتقطت صور تذكارية لرئيس هيئة الأركان المشتركة مع الفرق، وطاقم تدريب مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة والمحكميين الدوليين.

وعلى هامش الافتتاح، اطلع اللواء الركن الحنيطي والحضور على معرض تشارك فيه الشركات الداعمة للمسابقة للتعريف بأهم التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال الصناعات الدفاعية لفرق العمليات الخاصة ومكافحة الاٍرهاب.

حضر الافتتاح عدد من السفراء والملحقين العسكريين المعتمدين لدى المملكة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية وعدد من المسؤولين المدنيين.

يشار إلى أن مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة أسس عام 2009 برؤية وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، ليكون مركزًا عالمياً للتدريب والتعاون وتبادل المعرفة في مجالات العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب والأمن الداخلي، يعكس التزام الأردن الراسخ بالعمل جنباً إلى جنب مع شركاءه الحلفاء لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية