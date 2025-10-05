بنك القاهرة عمان
وفد وزاري يتفقد واقع الخدمات والمشاريع في محافظتي عجلون وإربد

وفد وزاري يتفقد واقع الخدمات والمشاريع في محافظتي عجلون وإربد

وطنا اليوم _

قام وفد وزاري ضم وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ووزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، ووزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، بجولة ميدانية شملت عدداً من البلديات والمواقع التنموية والخدمية والسياحية في محافظتي عجلون وإربد، بمشاركة رؤساء لجان البلديات وعدد من المسؤولين المحليين.

وهدفت الجولة إلى الاطلاع على واقع الخدمات والمشروعات البلدية، ومستوى النظافة العامة، والبنية التحتية في المناطق التي تم زيارتها، وبحث آليات دعم البلديات وتعزيز قدراتها في إدارة مشاريعها الخدمية والتنموية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدّمة وتحسين البيئة المحلية.


