سماوي يعقد عدة لقاءات مع السفراء المعتمدين لدى الأردن

وطنا اليوم:بهدف تعزيز التنوع الثقافي ، والتعريف بالهوية الثقافية لبلدانهم وموروثها الشعبي ، عقد المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة الفنون ايمن سماوي عدة لقاءات مع سفراء المملكة المغربية ، والجمهورية التونسية ، وجمهورية روسيا الاتحادية ، والصين ، والفلبين ،وكازاخستان ،وكوريا ، واليونان ، المعتمدين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف تبادل الأفكار ومشاركة بلدانهم في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته القادمة الـ40 2026.

وفي إطار سعي إدارة المهرجان الذي يصنف كأحد أعرق المهرجانات العربية والعالمية يواصل المدير التنفيذي للمهرجان بعقد اللقاءات مع السفراء للإسهام الفاعل من خلال تقديم عروض فنية وشعبية تعبّر عن تراث بلدانهم ، بما يثري برنامج المهرجان ويمنحه طابعاً متنوعاً ، ومعبرا عن مقومات الشعوب، وأصالتها وتقاليدها وثقافتها.

وأكد سماوي ان اللقاءات مع السفراء تأتي استعداداً للتحضيرات الخاصة بمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ40 لافتاً الى ان الدورة القادمة تحمل بعداً فنياً وتاريخياً ، وتجسيداً للرؤية الحكيمة للقيادة الهاشمية .