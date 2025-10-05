اتفاقية لتحسين جهود خفض فاقد المياه في المفرق بقيمة 4.5 مليون يورو

وطنا اليوم:وقّع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم الأحد في مقر الوزارة اتفاقية الخدمات الاستشارية لإعداد وتجهيز وثائق العطاء ومتابعة تنفيذ مشاريع خفض الفاقد المائي في محافظة المفرق، بالشراكة مع القطاع الخاص كمشاريع مرتبطة بالأداء، وبقيمة إجمالية تبلغ 4.5 مليون يورو ممولة من بنك التنمية الألماني (KfW)، وذلك ضمن برنامج خفض الفاقد المائي الوطني.

وحضر مراسم التوقيع أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة وعدد من كبار المسؤولين في قطاع المياه.

وأكد الوزير أبو السعود أن المشروع يُعد من المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية الوطنية، ويأتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطط الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، الهادفة إلى رفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وتقليل الفاقد والهدر، وضمان استدامة خدمات المياه للمواطنين.

وبيّن أن الاتفاقية، التي تنفذها شركة المستشار الهندسي (Engicon) تشمل إعداد استراتيجية وخطة تنفيذية متكاملة لخفض فاقد المياه في محافظة المفرق، تتضمن إعادة هيكلة الشبكات وتأهيل واستبدال خطوط المياه، وتركيب عدادات رئيسية ومنزلية حديثة، وإدخال أنظمة رقمية للتحكم والتنبؤ باستبدال الأنابيب، إضافة إلى تزويد فرق الصيانة بمعدات متقدمة لكشف التسربات ومعالجة الكسور بسرعة وكفاءة.

كما تشمل الاتفاقية تقديم خدمات الإشراف على الأداء وضمان الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والصحية، وبناء قدرات كوادر شركة مياه اليرموك من خلال برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة التشغيل والإدارة وتحسين مستوى الخدمة.

وأشاد أبو السعود بالتعاون القائم بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مثمنا دعم بنك التنمية الألماني (KfW) المتواصل لقطاع المياه في المملكة، ومساهمته الفاعلة في تمويل المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن المياه الوطني