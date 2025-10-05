الطاقة والمعان: أجهزة الفحص الأشعة على الحدود آمنة

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن الأجهزة الموجودة على المعابر الحدودية تابعة للهيئة وهي آمنة، الهدف منها حماية المملكة من المواد المشعة والنووية.

وقال، إن جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية يتواجد فيها موظفون من الهيئة، إلى جانب أجهزة متخصصة لفحص السيارات والبضائع والمواطنين من المواد المشعة والنووية، مؤكداً أنها آمنة ولا تؤثر على البضائع أو على المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الأجهزة وضعت لحماية المملكة والمواطنين، حيث تُستخدم فور دخول المركبات أو البضائع أو المواطنين للكشف عن أي مواد مشعة أو نووية.