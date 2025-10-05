بنك القاهرة عمان
الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية

40 ثانية ago
الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية

وطنا اليوم:صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استيطاني جديد يستهدف الاستيلاء على 35 دونما من أراضي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية منيف نزال، إن الاحتلال نشر عبر الإعلام العبري، مخططا يقضي بالاستيلاء على 35.31 دونما من أراضي القرية، تقع في الحوض رقم (10) بمنطقة “واد بروص” شمالي القرية.
وأوضح نزال أن المخطط يهدف إلى بناء 58 وحدة استعمارية جديدة لصالح مستعمرة “متسبي يشاي”، المقامة على أراضي القرية.


