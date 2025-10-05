أكثر من 139 ألف معلم ومعلمة يعملون في مدارس الأردن

وطنا اليوم:يحتفي العالم الأحد، باليوم العالمي للمعلمين، الذي يصادف في 5 تشرين الأول من كل عام، في الوقت الذي وصل عدد المعلمين في المدارس الحكومية بنهاية العام 2023 إلى 96.288 معلم ومعلمة، وعدد مدرسي التعليم الخاص 42.860 ألف معلم ومعلمة، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة،

ويعتبر اليوم العالمي للمعلمين فرصة للاحتفال بالإنجازات والنظر في طرق كفيلة بمواجهة التحديات المتبقيّة، وذلك من أجل تعزيز مهنة التدريس، وفقا لليونسكو.

وفيما يتعلق بالمدارس المنتشرة في المملكة، فالحكومية منها بلغ 4062 مدرسة تضم 60.464 شعبة مدرسة، يدرس فيها 1.6 مليون طالب وطالبة.

أما التعليم الخاص فبلغ عدد المدارس 3234 مدرسة تضم 29 ألف شعبة يدرس فيها 555.141 طالبا وطالبة، وبذلك تشرف وزارة التربية والتعليم على 54% من المدارس في المملكة، والتعليم الخاص يشرف على 43% منها و2% تحت إشراف وكالة الغوث، و1% تحت بند ” حكومية أخرى”، وفقا للإحصاءات.

ونُشرت رسالة مشتركة بين المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي والمدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبير أنغو والمديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل والأمين العام للاتحاد الدولي للمعلمين ديفيد إدواردز بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، 5 تشرين الأول/أكتوبر 2025

ودعت اليونسكو ومنظمة العمل الدولية واليونيسف والاتحاد الدولي للمعلمين، في اليوم العالمي للمعلمين لهذا العام، الحكومات والشركاء والمجتمع الدولي إلى الالتزام جماعياً بضمان الاعتراف بالتعاون كقاعدة أساسية في مهنة التدريس، لأن التعاون الفعال على جميع المستويات هو السبيل والوحيد لإقامة أنظمة تعليمية شاملة للجميع ومنصفة وقادرة على الصمود في جميع أرجاء العالم.

احتفالات عام 2025

يؤدي المعلمون دوراً حيوياً في النظام التعليمي وفي الدفع بعجلة التعلم والإدماج والابتكار في المدارس والمجتمعات.

وتركز احتفالات هذا العالم باليوم العالمي للمعلمين على موضوع “إعادة صياغة مهنة التدريس باعتبارها مهنة تعاونية”، مسلطة الضوء على قدرة التعاون على إحداث تحول بالنسبة إلى المعلمين والمدارس والنظم التعليمية.