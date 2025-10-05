فضل شاكر يسلم نفسه إلى الجيش اللبناني

وطنا اليوم:ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، السبت، أن المغني فضل شاكر سلم نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني بعد فراره من العدالة لسنوات.

وقال شهود إن شاكر “مشى من مخيم عين الحلوة إلى حاجز للجيش قرب الحسبة في صيدا، وكان مرتاحا وغير مضطرب ويتحدث إلى أصحابه بتفاؤل”.

وأضاف الشهود أن 3 ضباط من الجيش اللبناني تسلموه تمهيدا للبدء في استجوابه لاحقا.

وكان شاكر أعلن اعتزاله الغناء وانضمامه إلى جماعة مسلحة عام 2012، وبعد مواجهات بين الجيش اللبناني والجماعة في عبرا لجأ شاكر إلى مخيم عين الحلوة هربا من ملاحقته.

وفي 2020 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان حكمين غيابيين بالسجن بحق شاكر بتهمة “التدخل في أعمال الإرهاب” على خلفية دعمه مجموعات مسلحة شاركت في معارك ضد الجيش اللبناني.

وقبلهما صدر حكم عسكري غيابي آخر في حق شاكر في أيلول 2017 بالسجن 15 عاما مع تجريده من حقوقه المدنية.

لكن في أبريل الماضي أصدر شاكر بيانا إعلاميا قال فيه إنه تعرض “للظلم على مدار أكثر من ثلاثة عشر عاما” وأكد أن جميع التهم التي لاحقته كانت نتيجة تصفية حسابات سياسية ضيقة لا علاقة لها بأي أساس قانوني.

وأشار إلى أنه لم يكن مطلوبا للقضاء عند دخوله مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، بل لجأ إليه هربا من تهديدات بالقتل، وأن المذكرات والأحكام القضائية صدرت لاحقا دون مبرر واضح.

وشاكر المولود في صيدا العام 1969 لوالد لبناني وأم فلسطينية، هو من أبرز المطربين في العالم العربي، وعرف بأعماله الرومانسية.

وخلال الأعوام الأخيرة، اقتصر ظهور شاكر على إطلالات إعلامية وأعمال غنائية قليلة، وأطلق في الآونة الأخيرة أغنيات جديدة لاقت رواجا واسعا، منها “كيفك ع فراقي” التي أداها مع نجله محمد.

وحظيت الأغنية بـ113 مليون مشاهدة عبر قناة شاكر الرسمية على يوتيوب منذ طرحها في تموز