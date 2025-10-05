إدارة أمن الجسور تعلن مواعيد عمل جسر الملك حسين اليوم الأحد

وطنا اليوم _

أعلنت إدارة أمن الجسور أن ساعات عمل جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين لليوم الأحد، ستكون من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثانية والنصف ظهرا.

وأوضحت الإدارة، أن حركة السياحة والمركبات الخاصة ستستمر من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، داعية جميع المسافرين إلى الالتزام بمواعيد الحجز والتواجد عند الجسر قبل موعد الحجز بساعة لتسهيل إجراءات السفر وضمان انسيابية الحركة.

وأكدت ضرورة متابعة وسائل الإعلام الرسمية لمعرفة أي مستجدات تتعلق بقرار فتح الجسر أو إغلاقه وساعات العمل المعتمدة.