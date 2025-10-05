أمراض مهنية يتعامل معها الضمان كإصابات عمل

الخبير موسى الصبيحي

يُعتبر المرض المهني أحد أشكال إصابات العمل وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي، فالإصابة بأي من الأمراض المهنية المذكورة في الجدول رقم “1” الملحق بقانون الضمان (قائمة الأمراض المهنية) وعددها (58) مرضاً مهنياً، يرتّب للمؤمّن عليه المصاب حقوقاً ومنافع تأمينية مماثلة لحقوق المؤمّن عليه الذي يتعرض لحادث عمل ويتم اعتماده كإصابة عمل. لذا من المهم أن يتعرف العمال المؤمّن عليهم وأصحاب عملهم على الأمراض المهنية بهدف الوقاية أولاً من الإصابة بها قدر الإمكان، ثم من أجل التعرف على ما يترتب لهم من حقوق في حال الإصابة بأي من هذه الأمراض.

ومن المؤسف أن كثير من العمال قد يصابوا بالأمراض المهنية دون أن يعرفوا ودون أن يتم تشخيص إصاباتهم بسبب عدم الخضوع لفحوصات طبية تخصصية دورية، وبسبب قلة الأطباء المتخصصين في الطب المهني، مما يؤدي إلى الإضرار بصحتهم وتعريض حياتهم للخطر، وأيضاً يحرمهم من حقوقهم التأمينية في الضمان.

وقد دعوت مؤسسة الضمان غير مرة إلى ضرورة إطلاق حملات إعلامية دورية للتعريف بالأمراض المهنية المحددة في قانون الضمان والتي تتعامل معها المؤسسة كإصابات عمل، وأقترح أن تعمل مؤسسة الضمان بالتعاون مع وزارة العمل والنقابات العمالية ونقابات أصحاب الأعمال وغرفتي الصناعة والتجارة على صياغة بروتوكول صحي يكون ملزماً للقطاعات المعرّض عمالها للإصابة بالأمراض المهنية بإجراء فحوصات طبية مهنية دورية متخصصة للكشف عن أي إصابة بأي من هذه الأمراض، وأن تُدقّق اللجان الطبية في مؤسسة الضمان فيما يُعرَض عليها من حالات على أنها أمراض طبيعية فيما هي في واقع الحال أمراض مهنية أصيب بها العمال نتيجة مزاولتهم لأعمالهم ومهنهم.

وإليكم ثلاثة أمثلة على الأمراض المهنية الواردة في قانون الضمان:

١) دوالي الساقين: ويصيب الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً تستدعي الوقوف لمدد طويلة أثناء ساعات العمل، شريطة أن لا تقل مدة العمل في المهنة عن (5) سنوات.

٢) مرض تغبّر الرئة: ويُصاب به العمال الذين يتعرضون لغبار حديث التولد لمادة السيليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السيليكا بنسبة تزيد على “5%” كالعمل في المناجم والمحاجر ونحت الأحجار وفي صناعة المسنّات الحجرية أو في تلميع المعادن بالرمل. إضافة إلى مرض تغبر الرئة بالاسبستوس الذي يصيب من يتعرضون لغبار الاسبستوس. أو مرض تغبر الرئة بغبار القطن الذي يصيب نن يتعرضون لغبار القطن.

٣) الأمراض التي تنتقل من الحيوانات والطيور للإنسان: والتي قد يصاب العاملون بتماس مع الحيوانات المصابة بالحمّى القلاعية.