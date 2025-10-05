الاحتلال يوافق على خط الانسحاب الأولي من غزة ويواصل ارتكاب المجازر

وطنا اليوم:في اليوم الـ730 من حرب الإبادة على غزة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن “إسرائيل” وافقت بعد مفاوضات على خط الانسحاب الأولي الذي أطلعت عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين واصلت آلة الحرب الإسرائيلية قصفها ومجازرها بمناطق متفرقة من القطاع.

وقال ترامب إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ عند موافقة حماس على خط الانسحاب الأولي، وسيتم تبادل الأسرى بين الطرفين تزامنا مع سريان وقف إطلاق النار.

في الأثناء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن منظومات الدفاع اعترضت صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وأنه تم تفعيل الإنذارات في مناطق عدة.

وأمس السبت واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازرها وقتلت 61 فلسطينيا منذ فجر أمس، منهم 45 في مدينة غزة وحدها، وفق ما أفادت به مصادر طبية في مستشفيات القطاع.

وأكدت المصادر، أن من الشهداء 4 مدنيين استهدفتهم قوات الاحتلال، بينما كانوا يحاولون الوصول إلى مساعدات إنسانية جنوبي القطاع، في وقت تتصاعد فيه الهجمات على المناطق السكنية ومواقع توزيع الإغاثة بالقطاع.