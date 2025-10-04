وزراء يزورون محمية غابات اليرموك ويطلعون على مشروع النزل البيئي

وطنا اليوم- زار وزراء الإدارة المحلية وليد المصري، والسياحة والآثار الدكتور عماد الحجازين، والبيئة أيمن سليمان، والتربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، مساء اليوم السبت، محمية غابات اليرموك للمحيط الحيوي، التابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

واطلع الوزراء خلال الجولة على سير العمل في مشروع النزل البيئي. والبرامج المنفذة داخل المحمية، مؤكدين أهمية المشروع في تعزيز السياحة البيئية وحماية الغابات والتنوع الحيوي، إضافةً إلى إسهامه في توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي وتنشيط الحركة السياحية في شمال المملكة.

وأشار مدير المحمية محمد الملكاوي، إلى أن مشروع النزل البيئي يشكل نموذجاً متقدماً للسياحة البيئية في الأردن، ويجسد الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة في دعم جهود حماية الغابات والمصادر الطبيعية.