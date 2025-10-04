اتفاقية بين شركة التأمين الإسلامية والبنك الإسلامي

وطنا اليوم – وقعت شركة التأمين الإسلامية والبنك الإسلامي الأردني اتفاقية بهدف تسهيل تقديم الخدمات التأمينية التكافلية المميزة التي توفرها الشركة لمتعاملي البنك في بعض فروعه.

ووقع الاتفاقية عن البنك الرئيس التنفيذي الدكتور حسين سعيد وعن الشركة المدير العام رضا دحبور بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو مجلس إدارة البنك العين عيسى مراد.

وأشار سعيد إلى حرص البنك على مواصلة تنفيذ استراتيجيته بفعالية من خلال الارتقاء بتجربة متعاملي البنك وتعزيز رضاهم حول منتجات وخدمات متطورة وموجهة لخدمتهم وبجودة عالية وبشكل متميز والمتمثلة بهذه الاتفاقية لتتعزز الشراكة الاستراتيجية بين البنك وشركة التأمين الإسلامية وذلك بتقديم الخدمات التأمينية التكافلية في بعض فروع البنك مباشرة توفيراً للوقت والجهد على المتعاملين.

من جانبه قال العين عيسى مراد إن توقيع هذه الاتفاقية جاء تنفيذاً لتوجهات مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية بالتوسع في الخدمات التأمينية التكافلية وتوفيرها لمختلف شرائح المجتمع من أفراد وشركات، وتُعد تتويجاً للعلاقة التكاملية بين القطاعين المصرفي والتأميني والتي ستساهم بتوفير بمستوى خدمة متميز لمتعاملي البنك يُرضي طلباتهم واحتياجاتهم التأمينية، مع السعي مستقبلاً بمزيد من التوسع والانتشار.

بدوره، قال دحبور، تأتي هذه الاتفاقية تعزيزاً لوجود شركتنا وتوثيقاً للتعاون المشترك والمستدام مع البنك الإسلامي الأردني في توسيع قنوات توزيع الخدمات التأمينية التكافلية وتقديمها لمتعاملي البنك، ما يعزز تجربة المتعاملين وتسهيل تقديم الخدمة التأمينية لهم والتي تشمل تأمين المركبات والتأمين البحري وتأمين الحريق، والتأمينات العامة والتأمين الهندسي وتأمينات الحياة (التكافلي) والتأمين الصحي.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم عرض وترويج الخدمات التأمينية مباشرة من خلال موظفي الشركة المتواجدين في كل من فرعي الشميساني وشارع الحرية بعمان، وفرع شارع الهاشمي باربد، وفرع المنطقة الحرة/ محافظة الزرقاء، وذلك للتسهيل على المتعاملين في الحصول على الخدمات التأمينية في الموقع من خلال استلام طلبات التأمين وتقديم المعلومات التأمينية المتعلقة بالمنتجات المتاحة وفق التعليمات والأُسس المعمول بها في الشركة وبكل سهولة ويُسر.