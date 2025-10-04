“السير” تنظم خطة مرورية لعودة دوام طلبة الجامعات

وطنا اليوم _

لفتت إدارة السير انتباه المواطنين إلى أن معظم الطرق والشوارع الرئيسة في مداخل العاصمة عمّان والمحافظات ستشهد صباح يوم غد الأحد حركة وكثافة مرورية نشطة.

وأوضحت في بيان مساء السبت، أن هذه الحركة المتوقعة ستكون نتيجة عودة الدوام الرسمي لطلبة الجامعات، والذين سينضمون في موعد خروجهم إلى الموظفين والقاصدين لأعمالهم وطلبة المدارس في وقت واحد تقريباً.

وأمِلت إدارة السير من المواطنين التخطيط المسبق لرحلاتهم والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة، وخاصة تغيير المسرب بشكل مفاجىء، والسرعات العالية، والحرص على مسافة آمان كافية بين المركبات لتجنب الحوادث المرورية.

وأشارت إلى أن مجموعات السير ستتواجد على الدواوير والتقاطعات الرئيسة والإشارات الضوئية للتنظيم والمحافظة على انسيابية حركة المركبات.

وختمت بعبارة “تعاونكم معنا هو أساس العملية المرورية لتحقيق الأمان على الطرقات”.