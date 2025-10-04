بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

إدارة السير: كثافة مرورية متوقعة مع عودة دوام طلبة الجامعات

4 أكتوبر 2025
إدارة السير: كثافة مرورية متوقعة مع عودة دوام طلبة الجامعات

وطنا اليوم – دعت إدارة السير المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والتخطيط المسبق لرحلاتهم، نظرا لتوقع ازدحامات مرورية نشطة صباح يوم غد الأحد، على مداخل العاصمة عمان وعدد من المحافظات، تزامنا مع عودة الدوام الرسمي لطلبة الجامعات الأردنية.

وأوضحت الإدارة أن حركة المرور ستكون كثيفة نتيجة تزامن موعد خروج طلبة الجامعات مع الموظفين وطلبة المدارس في أوقات متقاربة، ما يزيد من حجم الحركة المرورية على الطرق الرئيسة والفرعية.
وأكدت أهمية الالتزام بالسلوكيات المرورية الآمنة، وتجنب تغيير المسارب بشكل مفاجئ أو القيادة بسرعات عالية، مع ضرورة ترك مسافة أمان كافية بين المركبات للحد من الحوادث المرورية.
وأشارت إلى أن مجموعات السير ستنتشر منذ ساعات الصباح الباكر على التقاطعات والإشارات الضوئية لتنظيم الحركة المرورية والحفاظ على انسيابيتها.
وأكدت أن تعاون المواطنين مع رجال السير يشكل أساس العملية المرورية، ويسهم في تحقيق الانسيابية والأمان على الطرقات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:05

اتحاد العمال يعقد اجتماعا لمناقشة خطة مشروع “قوة النقابات”

00:01

عبدالله حمادة يحصد المركز الثاني في بطولة “دريفت الأردن”

23:13

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرة المجالي

20:47

وزير الأوقاف يؤكد أهمية تطوير الوقف التعليمي

20:37

سقوط سقف معلّق في مالية إربد.. ولا إصابات

20:33

وفاة شاب أردني غرقاً في مصر

20:25

الأشغال تنجز صيانة طريق الجفر – الحسينية في معان

20:17

قرارات حكومية تتعلق بتحسين واقع عمل البلديات

20:05

إشبيلية يضرب برشلونة برباعية ويهدي ريال مدريد صدارة الليغا

19:51

أول بعثة تجارية لسيدات أعمال أردنيات تزور ألمانيا

19:44

العثور على كنز بقيمة مليون دولار في فلوريدا

19:37

الصناعة والتجارة: انخفاض أسعار اللحوم البلدية والمستوردة 7%

وفيات
وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025وفيات الأربعاء 1-10-2025