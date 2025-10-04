بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

مدير الأمن العام يكرّم لواءين متقاعدَين ويؤكد: مسيرتنا امتداد لعطاء رجال أوفياء

4 أكتوبر 2025
مدير الأمن العام يكرّم لواءين متقاعدَين ويؤكد: مسيرتنا امتداد لعطاء رجال أوفياء

وطنا اليوم _

كرّم مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم السبت، اللواء المتقاعد عاهد الشرايدة، واللواء المتقاعد الدكتور فراس الدويري، تقديراً لجهودهما الكبيرة وعطائهما المخلص خلال سنوات خدمتهما في جهاز الأمن العام.

وأكّد اللواء المعايطة أن ما تشهده مديرية الأمن العام من تطور في مختلف وحداتها وتشكيلاتها، هو ثمرة دعمٍ ملكيٍّ متواصلٍ من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، والذي مكّن منتسبي الجهاز من أداء واجباتهم الأمنيّة والإنسانية بكفاءةٍ واقتدار.

وقال إنّ مسيرة الأمن العام هي سلسلة متّصلة من العطاء المتراكم، أسّس دعائمها رجال أوفياء من أبناء الوطن، سلّموا الراية لجيلٍ واصل البناء بعزيمةٍ وثباتٍ، ليبقى هذا الجهاز نموذجاً في الاحترافية والانضباط وخدمة الوطن والمواطن.

ووجّه اللواء المعايطة الشكر والتقدير للِّواءين المتقاعدَين على ما قدّماه من جهدٍ مخلصٍ وتفانٍ في العمل، مؤكداً أن المتقاعدين يشكِّلون ركناً أصيلاً في منظومة الأمن العام، وبيت خبرةٍ يُعتزّ به، بما يحملونه من تجارب غنية تسهم في دعم المسيرة الأمنيّة.

من جهتهما، عبّر اللِّواءان المتقاعدان عن بالغ شكرهما وتقديرهما لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدَين اعتزازهما بما وصل إليه جهاز الأمن العام من تقدمٍ وتميّز، ومتمنّيَينِ لمنتسبيه دوام التوفيق في خدمة الوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
00:05

اتحاد العمال يعقد اجتماعا لمناقشة خطة مشروع “قوة النقابات”

00:01

عبدالله حمادة يحصد المركز الثاني في بطولة “دريفت الأردن”

23:13

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرة المجالي

20:47

وزير الأوقاف يؤكد أهمية تطوير الوقف التعليمي

20:37

سقوط سقف معلّق في مالية إربد.. ولا إصابات

20:33

وفاة شاب أردني غرقاً في مصر

20:25

الأشغال تنجز صيانة طريق الجفر – الحسينية في معان

20:17

قرارات حكومية تتعلق بتحسين واقع عمل البلديات

20:05

إشبيلية يضرب برشلونة برباعية ويهدي ريال مدريد صدارة الليغا

19:51

أول بعثة تجارية لسيدات أعمال أردنيات تزور ألمانيا

19:44

العثور على كنز بقيمة مليون دولار في فلوريدا

19:37

الصناعة والتجارة: انخفاض أسعار اللحوم البلدية والمستوردة 7%

وفيات
وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025وفيات الأربعاء 1-10-2025