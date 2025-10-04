“الفوسفات” والسفير التركي يبحثان التعاون الصناعي والتجاري

وأكد الرواد، والسفير التركي عمق علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وأهمية تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

واستعرض الرواد واقع شركة الفوسفات، والإنجازات التي حققتها، ومشاريعها ضمن خطتها المستقبلية، مشيرا إلى اتفاقية الشراكة مع شركة “ترانسبت” التركية لإنشاء مصنع مشترك لحامض الفوسفوريك في العقبة، بتكلفة 400 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن سنويا.

وقال إن الشركة تركز على التوسع في الصناعات التحويلية وافتتاح مصانع جديدة لرفع القيمة المضافة للمواد الخام، مؤكدا أن الاتفاقية مع “ترانسبت” تعد أكبر استثمار أردني تركي في قطاع الفوسفات والأسمدة، وتشكل رافعة مهمة لدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة.

وبين أن هذه الشراكة تمثل إضافة مهمة لسلسلة الاتفاقيات الدولية لشركة الفوسفات، وتسهم في تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية، مؤكدا في هذا الإطار حرص الشركة، ضمن استراتيجيتها ورؤيتها، على التوسع في هذا النوع من الشراكات وفتح أسواق جديدة.

من جانبه، أشاد السفير التركي بالعلاقات المتميزة بين الأردن وتركيا، والدور الحيوي لشركة الفوسفات الأردنية، مؤكدا أهمية توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الشركات التركية.

وقال إن بلاده تنظر باهتمام إلى تجربة الأردن في قطاع التعدين والأسمدة، وتتطلع إلى إيجاد شراكات جديدة بين شركة الفوسفات والشركات التركية، بما يدعم اقتصاد البلدين، ويحقق قيمة مضافة للشراكة القائمة بينهما، ويوفر فرصا تنموية واعدة للجانبين.