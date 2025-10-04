مدير الأمن العام يلتقي كتلة “حزب الميثاق الوطني” النيابية

وطنا اليوم – التقى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، في مبنى المديرية اليوم السبت، رئيس كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية، النائب الدكتور إبراهيم الطراونة، وعدداً من أعضاء الكتلة.

وأكّد اللواء المعايطة خلال اللقاء أهمية العلاقة التشاركية التي تجمع مديرية الأمن العام بمجلس النوّاب، مشيراً إلى حرص المديرية على إدامة قنوات التواصل والتعاون مع المجلس بكتله ولجانه كافّة، بما يسهم في خدمة الوطن والمواطنين، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار.

وبيّن مدير الأمن العام أن التوجيهات الملكية السامية تشكّل مرتكزاً رئيساً لعمل مديرية الأمن العام، موجهاً إلى ضرورة توظيف الموارد والإمكانات بالشكل الأمثل، ضمن منظومة أمنيّة متكاملة تركّز على حماية الإنسان وخدمته وفقاً لأعلى المعايير.

واستمع رئيس الكتلة وأعضاؤها إلى إيجاز قدّمه مدير إدارة التخطيط والتعاون الدولي، تناول خلاله أبرز الإستراتيجيات الأمنيّة المعمول بها في مديرية الأمن العام، والخطط المستقبلية الرامية إلى رفع القدرات الميدانية وتجويد الخدمات الأمنيّة والإنسانية المقدّمة للمواطنين.

من جهته، ثمّن الدكتور الطراونة الجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية الأمن العام في الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، وما تقدّمه من خدمات إنسانية ومجتمعية نوعية تعزّز ثقة المواطن بجهاز الأمن العام.

كما قدّم أعضاء الكتلة مداخلات واستفسارات تناولت جوانب من عمل المديرية والشأن العام، مؤكدين أهمية الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتطوير التشريعات والقوانين، وبما يخدم المواطنين ويحقق المصلحة الوطنية العليا.