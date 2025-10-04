الأردن يرحب برد حماس على مقترح الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب على غزة

وطنا اليوم _

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم السبت، بالرد الإيجابي لحركة حماس على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب على قطاع غزة، واعتبرته خطوة هامة نحو إنهاء الحرب وما تسببه من تبعات كارثية.

كما رحبت الوزارة بتصريحات الرئيس ترمب الداعية لوقف فوري لإطلاق النار، لإتاحة إنجاز صفقة تبادل ضمن الصيغة الواردة في مقترح الرئيس الأميركي التي وافقت عليها حماس بما ينهي نزيف الدم الفلسطيني في غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، إن الأردن يثمن الدور الرئيس لجمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقتين في جهود التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وجدد المجالي الترحيب بجهود الرئيس الأميركي ومقترحه حول وقف الحرب وإعادة إعمار غزة ومنع تهجير الشعب الفلسطيني وتعزيز مساعي تحقيق السلام الشامل، إضافة إلى موقفه الرافض لضم الضفة الغربية.

وأكد أن الأردن يرى في الشراكة مع الولايات المتحدة ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل.

وشدد المجالي على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية والمستدامة إلى مختلف أنحاء القطاع وإطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأوضح أن الأردن مستمر بالعمل مع الأشقاء والولايات المتحدة الأميركية والشركاء الدوليين من أجل وقف الحرب وإطلاق مسار حقيقي مؤثر لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين، مؤكدا استعداد المملكة لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة فور إزالة إسرائيل القيود أمام ذلك وضمان وصول المساعدات بشكل آمن وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

–(بترا)