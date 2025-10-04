البتراء… جوهرة الأردن التي تخطف أنظار العالم

وطنا اليوم _

تواصل مدينة البتراء الوردية، أحد أبرز مواقع التراث العالمي، استقطاب آلاف الزوار يوميًا لما تحمله من جمال معماري وتاريخي فريد يعكس حضارة الأنباط وروح المكان حيث تشهد المدينة خلال الموسم السياحي الحالي إقبالًا واسعًا من السياح من مختلف الجنسيات، مدفوعًا بجمال الطبيعة المحيطة وروعة النقوش والمعالم الأثرية التي تجعلها واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة .

وزارة السياحة والآثار أكدت أن البتراء أصبحت مقصدًا رئيسيًا للزوار ضمن البرامج السياحية في الأردن، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة لتطوير الخدمات والبنية التحتية بما يعزز من تجربة السياح ويطيل مدة إقامتهم

ويعكس هذا الزخم السياحي المكانة العالمية التي تحتلها البتراء كرمز للهوية الأردنية ومفخرة وطنية تنبض بالحياة والتاريخ.