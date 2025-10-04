Orange Money: أول محفظة إلكترونية في الأردن تحصل على رخصة شريك من فيزا

وطنا اليوم-أعلنت أورنج الأردن عن حصول محفظة Orange Money على رخصة الشريك (Associate License) من شركة فيزا، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المدفوعات، لتصبح بذلك أول محفظة إلكترونية في الأردن تحمل هذه الرخصة، كما أعلنت عن تجديد وتوسيع شراكتها الاستراتيجية مع شركة “فيزا”، مما يعزز من مكانتها في منظومة المدفوعات الرقمية العالمية والشمول المالي.

وبموجب هذه الرخصة، ستتمكن Orange Money من إصدار مجموعة متنوعة من البطاقات والخدمات التي تحمل علامة “فيزا”، بما يتيح لزبائنها حلول دفع آمنة وموثوقة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. إلى جانب إمكانية الوصول وتفعيل أحدث التقنيات المطورة من قبل فيزا، والحصول على الدعم الفني واللوجيستي المتخصص، بما يمكّنها من تقديم حلول مبتكرة ترتقي بخدمة الزبائن وبتجربتهم وتلبي احتياجاتهم بكفاءة عالية.

وأكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، ورئيس مجلس إدارة Orange Money، المهندس فيليب منصور، أن الحصول على رخصة شريك من فيزا يشكل نقلة نوعية تعكس التزام أورنج بالابتكار والريادة في قطاع المدفوعات الرقمية. هذه الخطوة تمنحنا قدرة أكبر على توفير حلول مالية متطورة تدعم التحول الرقمي في الأردن والمنطقة، وتعزز ثقة شركائنا وزبائننا من خلال فهم احتياجاتهم، وبما يرسخ مكانتنا كمزوّد رقمي رائد ومسؤول .

من جهته، أعرب نائب الرئيس والمدير العام للشركة فى دول المشرق العربي، ماريو مكارى، “نحن في ‘فيزا’ نعتز بهذه الشراكة الاستراتيجية مع Orange Money، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي في الأردن. وحصول Orange Money على رخصة الشريك من ‘فيزا’ يعكس التزامنا المشترك بتقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة تلبي احتياجات الزبائن وتواكب تطلعاتهم في عالم سريع التغيّر. هذه الخطوة ستُسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، لا سيما للفئات غير المخدومة مالياً، مما يعزز من دمجهم في الاقتصاد الرقمي ويدعم النمو المستدام في المملكة.”

ومن الجدير بالذكر أن محفظة Orange Money، المملوكة من قبل أورنج الأردن، أطلقت في الربع الأول من عام 2020 لتكون منصة مالية متكاملة تتيح للأفراد والشركات إجراء معاملاتهم المالية بصورة آمنة وموثوقة وكفاءة عالية. وتعد المحفظة الأكبر بين مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني في الممكلة، وهي الأولى من حيث عدد المحافظ المفتوحة التي تخطّت مليون وأربعمائة ألف مستخدم، وبحصة سوقية تجاوزت الـ 50%، إلى جانب تسجيلها أعلى عدد وقيمة من الحركات المالية المنفذة عبر نظام الدفع الفوري كليك “Cliq”.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا:www.orange.jo .