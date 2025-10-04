بنك القاهرة عمان
خطة الصحة تُضاعف إنتاجية الرنين المغناطيسي خلال أيلول الماضي 

40 ثانية ago
وطنا اليوم ‐ تضاعفت صور الرنين المغناطيسي التي أجريت في المستشفيات الحكومية المشمولة بخطة وزارة الصحة لتقليص فترات انتظار التصوير، وفقا للنتائج الأولية، حيث أظهرت ارتفاعا ملحوظا في عدد الصور المنجزة خلال شهر أيلول الماضي، إذ تم إجراء 14.327 صورة مقارنة بمعدل شهري سابق بلغ 5.700 صورة فقط، أي بزيادة فعلية قدرها 8.627 صورة.

وكانت وزارة الصحة قد بدأت تنفيذ خطة شاملة اعتبارا من الأول من أيلول الماضي، استهدفت رفع الطاقة التشغيلية لأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، لا سيما في المستشفيات التي تعاني من تراكم في قوائم الانتظار كمستشفيات البشير، الحسين السلط الجديد، الزرقاء الحكومي، الأميرة بسمة والكرك الحكومي.
وتضمنت الخطة تمديد ساعات العمل في هذه المستشفيات بالإضافة إلى مستشفيات (التوتنجي، معاذ بن جبل، الرمثا، النديم) لتشمل الفترات المسائية (شفتB وتفعيل دوام أيام السبت، بالإضافة إلى بدء التصوير في بعض المستشفيات من الساعة السادسة صباحا، بهدف استغلال أقصى طاقة تشغيلية ممكنة.
وأكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، أن هذه النتائج تعكس نجاح الخطة في شهرها الأول، إضافة 7000 صورة حتى وصلنا إلى 8.627.
وأوضح أن الوزارة ستواصل عمليات المتابعة والتقييم بشكل دوري، بهدف ضمان استمرارية التحسن في مستوى الخدمات وتقليص فترات الانتظار، ضمن سياسة تعتمد على تنظيم الطلبات الطبية وفق أولويات دقيقة ومدروسة.
وأشار البدور إلى أنه سيتم إصدار تعليمات جديدة لتنظيم آلية طلب صور الرنين المغناطيسي من قبل الأطباء، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتقديم الخدمة للمستحقين وفقا لمعايير واضحة.(بترا)


