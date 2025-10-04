بنك القاهرة عمان
غوتيريش يرحب برد حماس على مقترح ترمب حول غزة

دقيقتان ago
وطنا اليوم – رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، بالبيان الصادر عن حركة حماس، الذي أعلنت فيه استعدادها للإفراج عن الرهائن والانخراط على أساس المقترح الأخير للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وحث غوتيريش في بيان، جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة لوضع حد للنزاع المأساوي في غزة، مشيدا بدولة قطر ومصر على جهودهما الوسيطية الثمينة.
وكرر دعوته الثابتة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستدعم جميع الجهود لتحقيق هذه الأهداف لمنع المزيد من المعاناة.


