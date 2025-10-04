5.612 مليار دينار صادرات صناعة عمان في 9 أشهر

وطنا اليوم – -زادت صادرات غرفة صناعة عمان بنسبة 15.7 بالمئة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها تحافظ معها على خط سيرها المتصاعد منذ بداية 2025.

وأظهرت معطيات إحصائية صادرة عن الغرفة، ارتفاع صادرات صناعة عمان وفق شهادات المنشأ التي أصدرتها، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، إلى 5.612 مليار دينار مقابل 4.849 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت ثمانية قطاعات فرعية زيادة في صادراتها خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة تراوحت بين 55.1 بالمئة للصناعات الإنشائية، و23.2 بالمئة للصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية.

في المقابل، انخفضت صادرات قطاعي الصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 10.6 بالمئة، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بنسبة 2.2 بالمئة.

واستحوذت 4 دول عربية وأجنبية، على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال الأشهر أشهر الماضية من العام الحالي، وهي الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، مسجلة ما قيمته 3.152 مليار دينار.

وسجلت صادرات الغرفة إلى الهند ارتفاعا بنسبة 29.4 بالمئة، وصولا لنحو 890 مليون دينار، مقابل 687 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت المعطيات الإحصائية، ارتفاع صادرات الغرفة إلى السعودية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 7.7 بالمئة، مسجلة ما قيمته 636 مليون دينار، مقابل 590 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

بالمقابل تراجعت صادرات الغرفة إلى العراق بنسبة ضئيلة بلغت 1.3 بالمئة، منخفضة إلى 693 مليون دينار، مقابل 702 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 6.5 بالمئة، لتسجل 938 مليون دينار، مقابل 1.003 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، الا أنها بقيت بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.

وأظهرت المعطيات الإحصائية، ارتفاع صادرات صناعة عمان إلى سوريا، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 464.6 بالمئة، حيث وصلت إلى 283 مليون دينار مقابل 50 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2024.

وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي 2025، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 2.651 مليار دينار، فالدول الآسيوية غير العربية 1.251 مليار دينار ودول أميركا الشمالية 973 مليون دينار.

وبلغت صادرات صناعة عمان لدول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 361 مليون دينار ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 187 مليون دينار والدول الإفريقية 99 مليون دينار ودول أميركا الجنوبية نحو 52 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة 37 مليون دينار.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.367 مليار دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل مليار دينار والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 902 مليون دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، ما قيمته نحو 723 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 552 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 473 مليون دينار.

وتوزعت بقية صادرات الغرفة على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة نحو 235 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 199 مليون دينار والإنشائية نحو 146 مليون دينار والخشبية والأثاث بقيمة 14 مليون دينار.

يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 وتضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل الى نحو 5 مليارات دينار.-(بترا)