79.1 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

3 دقائق ago
وطنا – اليوم – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت عند 79.1 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 76.1 دينار لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 90.6 و 70.1 و 53.3 دينار على التوالي.
وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان ، إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 550 دينارا والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 630 دينارا.
وأضاف، إن الطلب على الذهب بالسوق المحلية سواء لجهة المصاغ الذهبي أو الليرات انخفض لمستوى ضعيف، بفعل ارتفاع الأسعار التي زادت بمقدار 3.5 دينار للغرام الواحد خلال الأسبوع الماضي.
<span;>وأشار علان إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية، أمس الجمعة، عند 3887 دولارا للأونصة الواحدة(بترا).


