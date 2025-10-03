حركة سياحية نشطة وإشغال مرتفع في عجلون

وطنا اليوم:زار قلعة عجلون والمحمية والتلفريك وموقع مار الياس شهر ايلون الماضي زهاء 96 الف زائر ما بين زائر محلي وعربي واجنبي .

فقد زار التلفريك وعاش تجربة ركوبه وسط الغابات والمناظر الجميلة 40 الف زائر بحسب مدير منطقة عجلون التنموية المهندس طارق المعايطه الذين بين ان وجود التلفريك الذي هو رؤية ملكية ساهم بأحداث نقلة نوعية للمحافظة في الجانب التنموي والخدمي والاستثمار .

وقال ان رؤية التحديث الاقتصادي بركيزتيها: النمو الاقتصادي من خلال اطلاق كامل الامكانيات وركيزة جودة الحياة من خلال النهوض بنوعية الحياة مع الاستدامة ، لافتا الى ان كل محافظة تمتاز بامكانات سياحية او زراعية او صناعية وغير ذلك ما يساهم جذب استثمارات ننهض بنوعية الحياة لافتا الى ان هناك حزمة مشاريع تشكل استدامة وقادرة على خلق فرص عمل للشباب في المستقبل مشيرا لاهتمام جلالة الملك بالمحافظة وحرصة على تمنيتها .

وكشف مدير محمية عجلون عدي القضلة عدد الزوار مابين اقامة ومطاعم والعاب مغامرة بلغ حوالي 21000 زائر سواء ما بين أردنيين وعرب وجنسيات اخرى لافتا الى ما تتمتع به المحمية كنموذج للسياحة البيئية المستدامة حيث تتوفر فيها عديد من المرافق التي تخدم الأفرد والمجتمعات المحلية ؛ وفي الوقت نر فيه قلعة عجلون ومتحفها يلعبان دورا مهما في في اجتذاب السياح والزوار مهما في السياحة التاريخية كونها تجاور التلفريك

حيث بلغ ز وارها خلال الشهر مع موقع مار الياس زهاء 35 الف زائر

الى ذلك فقد شهدت مناطق القلعة والتلفريك والمحمية ومار الياس وشلالات راجب اليوم حركة سياحية نشطة ونسبة اشغال عالية .

واعتبر مهتمون بالشان السياحي معن الصمادي وكوثر دويكات ورهام المومني والدكتورة مريم العنانزه وطارق الحصان ان عجلوز بكافة مكوناتها وما فيها من ميزات جاذبه للسياحة تتطلب من الجميع الحفاظ على ما فيها من مقومات بيئية وطبيعية ومواقع سياحية وأثرية وبني تحتية ومسارات مشيرين ان هذه الخدمات الموجودة تمثل الحياة والجمال الذي تتميز فيه المحافظة .