بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين الذين كانوا على متن أسطول الصمود

39 ثانية ago
الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين الذين كانوا على متن أسطول الصمود

وطنا اليوم:تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أوضاع الأردنيين الذين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي إنّ القائم بأعمال السفارة الأردنية في تل أبيب زار اليوم المواطنين الأردنيين في المكان الذي جمعت فيه السلطات الإسرائيلية ركّاب الأسطول، واطمأنّ عن أحوالهم وهم في صحة جيّدة، كما زار أيضًا رعايا دول شقيقة تقدّمت للوزارة بطلبات لمتابعة شؤون رعاياهم: دولة الكويت، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، واطمأنّ عن أحوالهم وهم في صحة جيّدة.
وجدّد المجالي التأكيد أنّ الوزارة من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في تل أبيب ستواصل القيام بالإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة المواطنين الأردنيين واحترام حقوقهم وتأمين عودتهم إلى الأردن بأسرع وقت، كما ستواصل تقديم المساعدة الممكنة واللازمة لرعايا الدول الشقيقة.
وأكّد المجالي أنّ الوزارة تحمّل إسرائيل مسؤولية سلامة المواطنين الأردنيين على متن الأسطول، مُشدّدًا على ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية لحقوقهم القانونية وضمان عودتهم إلى المملكة سالمين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:51

المعايطة: مستعدون لتقديم كل أشكال الدعم للأشقاء في سوريا

15:32

حاخام يهودي يعلن ترشحه لمجلس الشعب السوري

15:16

محافظ جرش: لجان رقابية وجولات ميدانية استعدادا لموسم الزيتون

15:11

اليونسيف: الأمهات والرضع في غزة يواجهون ظروفا صعبة جدا

15:02

من “منتدى العصرية”: “حماد” يحلل التحولات الأوروبية فلسطينياً وآفاقها،… و “عبد الرحمن”: الزخم الشعبي العالمي من أدوات فلسطين الاستراتيجية

14:43

انطلاق فعاليات مؤتمر طب الأم والجنين الدولي بمشاركة واسعة محلية وعربية ودولية واسعة

14:42

النقد والعاطفة.. أول تجربة نقدية نسائية

14:36

التلفزيون الأردني يعتذر عن عدم بث صلاة الجمعة

14:29

مركز الصحة الرقمية: توفير 2.7 مليون دينار من مخزون الأدوية

13:47

أول عاصفة مطرية في البحر المتوسط تترافق بأمطار غزيرة ورياح قوية

13:38

رغم دعوات الأمم المتحدة.. فيفا ويويفا يرفضان تعليق عضوية الاحتلال

13:31

عجلون: مطالب بتوسيع الزراعات الحديثة في المحافظة

وفيات
شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025وفيات الأربعاء 1-10-2025والد الزميل اسامه القوابعه في ذمه الله